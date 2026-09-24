Antalya'da KOM operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı, 27 bin 271 makaron bulundu - Son Dakika
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Antalya'da KOM operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı, 27 bin 271 makaron bulundu

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Antalya\'da KOM operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı, 27 bin 271 makaron bulundu
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Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin son iki haftada il genelinde düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheli tutuklandı. Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Manavgat ve Alanya'daki aramalarda 27 bin 271 makaron ile 11 bin 589 paket sigara ele geçirildi.

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlulara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 3 olayda 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2'si serbest bırakıldı. Aramalarda 1 tabanca ele geçirildi.

Rüşvet suçundan 1 olayda 6 şüpheli tutuklandı.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 3 olayda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 174 fişek ele geçirildi.

5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan ise 14 olayda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı.

Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 27 bin 271 makaron, 11 bin 589 paket sigara, 1 ton 219 litre ve 12 şişe içki, 569 elektronik sigara, 85 emtia, 41 kilogram tütün ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 4 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da KOM operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı, 27 bin 271 makaron bulundu - Son Dakika
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