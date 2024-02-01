Antalya\'da \'korsan taksicilik\' yapan taksicilere hapis cezası

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ANTALYA'da bir uygulama üzerinden 'korsan taksicilik' yapan Habip Aslan'ı (52) durdurup, aracına binerek, Seni bu arabanın içine gömerim diye tehdit eden ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan taksiciler K.A. (26), Ş.C. (61) ve Ü.A.T. (30) 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, karara tepki gösteren Habip Aslan, Üzgünüm cezayı az buldum. İstinafa başvuracağız dedi.

Antalya'da geçen yıl aralık ayında taksi şoförleri K.A., Ş.C. ve Ü.A.T., araç taşıma uygulaması üzerinden 'korsan taksicilik' yapan Habip Aslan'ın aracını durdurup, tehdit ettiği anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde; K.A., Habip Aslan'ın aracının anahtarını alarak, Bir arkadaş geldi, dokunmadık ona. Bak bu iki. Fabrikalar Mahallesi'nde taksiciyim. Ev geçindiriyorum, ekmek kazanıyorum. Seni mahallemde bir daha görürsem yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez. Senin plakanı şimdi aldım, göndereceğim de. Plakanı kafama da yazdım. Seni yolda da görürüm, denk düşeriz, o zaman senin arabanda bir tane müşteri görürsem, nereden aldığının bir önemi yok. İçeri de girecek olsam, bu sana son uyarım. Bu iş çok büyüyecek, ekmeğimi kimse alamaz. Ekmeğime kimse mani olamaz, yukarıdakinden başka. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim diyerek tehdit etti.

ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan Habip Aslan, bir firmaya ait uygulama üzerinden 2 aydır korsan taksicilik faaliyetini yürüttüğünü, olay sırasında da araçtaki müşteriyle uygulama üzerinden anlaştıklarını beyan etti. Bunun üzerine ekipler, Habip Aslan'ın aracını 60 gün süreyle trafikten menetti. Uygulama üzerinden aracı çağırdığı tespit edilen Ü.A.T., K.A. ve görüntüleri çeken Ş.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksi şoförü olduğu belirlenen K.A., Ü.A.T. ve Ş.C. hakkında savcının talimatı üzerine adli işlem başlatıldı. Antalya Adliyesi'ne sevk edilen K.A. tutuklanırken, Ü.A.T. ve Ş.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

18 YIL KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Geçen hafta duruşma savcısının verdiği mütalaada K.A., Ş.C. ve Ü.A.T. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kişisel verilerin izinsiz yayılması' ve 'tehdit' suçlarından toplam 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık K.A. tahliye edildi.

SANIKLARA İNDİRİMLİ 1 YIL HAPİS CEZASI

Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar K.A. ve Ş.C. katıldı. Ü.A.T. ise yer almadı. Şikayetçi Habip Aslan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son savunmaları alan mahkeme başkanı kararı açıkladı. Sanık K.A., Ş.C. ve Ü.A.T. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 10 ay ve 'kişisel verilerin izinsiz yayılması' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Sanıklara 'tehdit' suçundan ceza verilmezken, her sanığın cezasında indirim uygulandı. Sanıklarla ilgili verilen cezalara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

'ÜZGÜNÜM CEZAYI AZ BULDUM'

Karar sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Habip Aslan, karara tepki gösterdi. Aslan, Uygulamanın yasak olduğunu bilmiyordum. Aracıma binen beni tehdit eden adamlar şu an serbest. Bu adalet değil. Üzgünüm cezayı az buldum. İstinafa başvuracağız. Uygulamayla alakalı 3 gün önce İstanbul'da büyük bir miting yaptılar. Dehşet bir mitingdi. Bu uygulamanın korsan olduğu hakkında bir şey söylemediler. Uygulama korsan olarak geçiyor ama bana böyle bir şey söylenilmemişti. Çok üzgünüm dedi.

'KARARI HUKUK KATLİ OLARAK NİTELENDİRİYORUZ'

Habip Aslan'ın avukatı Neslihan Çan Türkmen de Karar duruşmasında müvekkilim Habip Aslan'ı 'hürriyetinden yoksun kılma' suçundan sanık K.A.'ya 6 yıl hapis cezası verildi. Fakat bu hapis cezası sebebini anlayamadığımız takdiri indirimlerle sadece 10 ay gibi komik hapis cezasına dönüştürüldü. Yine K.A.'ya 'kişisel verilerin izinsiz yayılması' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Yine bu ceza da takdiri indirimlerle 1 yıl 15 gün hapse çevrildi. Diğer sanıklar Ü.A.T. ve Ş.C. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi ama onların da 10 aya düşürüldü. Sanıklar Ü.A.T. ve Ş.C. hakkında 'kişisel verilerin izinsiz yayılması' suçlarından 2 yıl hapis cezası verildi ama bu hapis cezası da 1 yıl 15 gün hapis cezasına indirildi. Verilen bu kararı bir hukuk katli olarak nitelendiriyoruz. Yapılan suç ortada. 3 kişi müvekkilin aracına binip, tehdit ve hakaret ediyorlar. 'Seni bu arabaya gömeriz' diyerek ölümle tehdit ediyorlar. Bunun neticesinde teşdiden (cezada alt sınırdan ayrılarak üst hadden ceza verme) cezalandırılması gereken sanıkların hepsi yatarı bile olmayan çok komik bir cezayla cezalandırıldı. İtiraz yapacağız. Böyle bir durumda hukuk güvenliğimizin kalmadığını düşünüyorum. Kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Tehdit suçundan da herhangi bir ceza verilmedi diye konuştu. (DHA)