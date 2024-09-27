Antalya'da Kreş Sayısı 16'ya Çıkıyor - Son Dakika
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Antalya'da Kreş Sayısı 16'ya Çıkıyor

Antalya\'da Kreş Sayısı 16\'ya Çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılına başlayan 1800 öğrenciyle birlikte kreş sayısını 16'ya çıkarıyor. Alanya ve Elmalı'daki yeni kreşlerin açılışı ile birlikte, kadınların iş hayatına katılımı ve çocukların nitelikli eğitim alması hedefleniyor.

27.09.2024 10:50  Güncelleme: 10:56
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 14 kreşinde eğitim gören toplam bin 800 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başladı. Artan kreş maliyetleri nedeniyle Büyükşehir'in kreşleri yoğun ilgi görürken, Alanya ve Elmalı'da iki kreşin daha hizmete girmesiyle kentteki kreş sayısı 16'ya çıkacak.

Başkan Muhittin Böcek'in kadınların iş hayatına katılımını artırmak ve çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak amacıyla Antalya'nın ilçelerinde hizmete açtığı kreşler yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya genelindeki 14 kreşinde toplam bin 800 öğrenci eğitim alıyor.

Alanya ve Elmalı kreşleri açılış için gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı ilçesinde 80 öğrenci kapasiteli ve Alanya ilçesinde 120 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi de hizmete girmek için gün sayıyor. İki kreşin daha hizmete girmesiyle Büyükşehir'in kreş sayısı 16'ya ulaşacak.

Kaynak: ANKA

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