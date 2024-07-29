Antalya'da Kreşlerde Deprem Farkındalık Eğitimi Verildi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerde, minik öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verildi. Eğitimle çocukların deprem riskine karşı hazırlıklı olması ve bilinçlenmesi amaçlandı.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı deprem deneyimlerinden ders alarak, depreme karşı daha dirençli bir toplum yapısı ve farkındalık oluşturulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerde miniklere deprem farkındalık eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda düzenlenen son eğitimde; Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli ile Birleşmiş Milletler'e bağlı INSARAG üyesi olan ve AFAD tarafından akredite edilmiş GEA Sivil Toplum Kuruluşu üyesi uzman eğitmen eşliğinde kreşlerde öğrenim gören öğrencilere deprem hakkında anlaşılır bilgiler aktarıldı.

Eğitmenler, çocuklara deprem anında ne yapmaları gerektiği, güvenli alanlara nasıl ulaşacakları ve acil durumlarda nasıl davranacakları konusunda bilgi verdi. Bilgilendirme sonunda, Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından akılda kalıcılığı sağlamak üzere çocuklara pedagojik materyaller dağıtıldı.

Eğitim ile çocukların yanı sıra öğretmenler ve diğer kreş çalışanlarının da bilgi sahibi olması sağlanarak, olası bir depremde daha güvenli ve organize bir ortam oluşturulması amaçlandı.