Antalya'da kuraklık Üzümdere ırmağını vurdu - Son Dakika
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Antalya'da kuraklık Üzümdere ırmağını vurdu

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Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde bulunan Üzümdere ırmağı, kuraklık sebebiyle kurudu. Irmakta bulunan yavru alabalıklar ve yengeçler telef oldu. Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen ırmağın kurumasının nedeni, yaz ve sonbahar yağmurlarının vaktinde gelmemesi ve kışın eski karların yağmaması olarak ifade edildi. Bölge sakinleri, ırmağın son 8 yıldır kurumaya başladığını belirtti ve bu durumun üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

30.07.2024 11:25
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Antalya'da kuraklık Üzümdere ırmağını vurdu

Irmakta küçük göletler dışında su kalmadı, yavru alabalıklar ve yengeçler telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçe sınırlarında bulunan ve Oymapınar ile Manavgat barajlarını besleyen en önemli kaynaklardan olan Üzümdere ırmağı kuraklık sebebiyle kurudu. Aynı zamanda Alabalık Vadisi olarak da bilinen Üzümdere ırmağında balıklar da kayboldu. Susuz kalan yengeçler ve yavru alabalıklar telef olurken, bazı yengeçler ise küçük su birikintisinde hayat mücadelesi veriyor

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı'nda göletler dışında su kalmadı. Irmakta yer yer bulunan küçük göletler dışında su akmayınca, ırmakta bulunan canlılar da telef oldu. Bölgede yaşayanlar önceki yıllarda kasım ayına kadar su akan ırmakta, son yıllarda bu mevsimlerde de kuruma yaşandığını belirtti. Irmağın kurumasının nedeni olarak ise yaz yağmurlarının ve sonbahar yağmurlarının vaktinde gelmemesi ve kışın eski karların yağmaması olarak ifade edildi.

"8 yıldan bu yana kurumaya başladı"

Üzümdere ırmağını kurumuş olarak gören bölge sakinlerinden Ayşe Çelik, eskiden yaz aylarında bile Üzümdere Irmağında az da olsa suyun aktığını söyledi. Bugün ırmaktan bir damla su akmadığını, ağaçların köklerinin ortaya çıktığını söyleyen Çelik, "8 yıldır Üzümdere Irmağı kurumaya başladı. Son yıllarda Ağustos, Eylül aylarında kuruyordu. Şimdi ise Temmuz ayında erken kuruduğunu gördük. Bu yıl bir ay daha erken kurumuş. Çocukluğumuzda burada suyun kuruduğunu hiç görmedik. Buraya geldiğimizde suyun sesini bile dinlemek bize huzur verirdi. Şimdi huzur değil üzüntü verdi. Sadece küçük göletler dışında su yok. Gerçektin içler acısı" dedi.

"Kışın su seviyesi 8-10 metreye kadar ulaşıyor"

Üzümdere ırmağının Oymapınar Barajını besleyen en önemli kollarından biri olduğunu söyleyen Çelik, "Bu bölge için önemli bir değer. Irmakta kış aylarında su seviyesi 8-10 metreye kadar yükseliyor. Eskiden yaz yağmurları yağardı. Irmakta su hiç bitmezdi. Son yıllarda havaların kurak gitmesi Üzümdere Irmağını da etkiledi. Yosunlar ortada. Asırlık kavak ağaçlarının kökleri çıkmış. Saçakları ortada, Ağaçlar bile üzgün durumda" dedi.

"Alabalık yavruları ve yengeçler ölmüş"

Irmağı kuru şekilde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Çelik, "Şu anda burası içler acısı. Irmakta taşların üzerinde yürürken köprü ayağında ve bazı yerlerde kalan bir parça çamurlu suyun içinde yavru alabalıkların öldüğünü gördüm. Yengeçler ölmüş. Sıcaklarla birlikte kurumuşlar. Gerçekten çok büyük üzüntü yaşadım. Alabalık yavrularının birçoğu ölmüşler. Küçük göletlerde sadece kurbağalar var. Ağaçların büyük kökleri çıkmış, damla su yok. Gerçekten çok üzücü. Maalesef havaların kurak gitmesi Üzümdere Irmağını da vurdu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da kuraklık Üzümdere ırmağını vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kuraklık Üzümdere ırmağını vurdu - Son Dakika
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