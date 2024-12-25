Antalya\'da Kuvvetli Yağışlar İçin 833 Personel Görevde

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine 833 personel, 487 araç, iş makinesi ve 199 motopomp ile Manavgat'ta hayatı olumsuz etkileyen yağış için görev başındaydı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili personel ve araçlarıyla gelen ihbarlara anında müdahale etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı verdiği Antalya'da, öğleden sonra etkisini arttıran yağış, Manavgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinden itibaren ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 5 kurtarma, 2 yangın ve 51 su baskını ihbarının tamamına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Dolbazlar ve Bucakşıhlar mahallerinde yağıştan zarar gören yollar için Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı iş makineleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri gelen ihbarlara müdahale ederek bölgelere iş makineleri sevk edildi.