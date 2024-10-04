Antalya'da 'Lola' Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da 'Lola' Kurtarıldı

Antalya\'da \'Lola\' Kurtarıldı

'Lola' isimli köpek, su kanalında balçığa saplanarak itfaiye ve veteriner tarafından kurtarıldı.

04.10.2024 12:40
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ANTALYA'da su kanalında balçığa saplanan 'Lola' isimli köpek, itfaiye ve veteriner hekim tarafından kurtarıldı. Köpek, bakımı yapılmak üzere hayvan hastanesine götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 600 Sokak'taki su kanalında meydana geldi. Birkaç gündür hayvan hastanesinin bahçesinde kalan ve veterinerler tarafından 'Lola' adı verilen sokak köpeği kaçtı. Bir süre köpeği arayan veterinerler, kanal içerisinden havlama sesi geldiğini duyunca o alana yöneldi. Veterinerler, 'Lola'nın kanalda balçığa saplandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kanalın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

KURTARMA OPERASYONU

İtfaiye eri, tulumunu giydikten sonra, eline aldığı köpek yakalama aparatıyla kanala girip, 'Lola'nın yanına yaklaştı. Aparatı köpeğin boynuna geçiren itfaiye eri, 'Lola'ya zarar vermemek adına veterinerin de yanlarına gelmesini talep etti. Tulum giyen veteriner hekim Alperen Akkaş, itfaiye erinin yanına indi. Akkaş, elindeki iple ısırmaması için köpeğin ağzını bağladı ve kucaklayarak güvenli bölgeye kadar taşıdı. Güvenli bölgeye alınan 'Lola', Akkaş'ın kucağında araca alınarak bakımlarının ve temizliğinin yapılması için hayvan hastanesine götürüldü.

'İTFAİYE ERİYLE BERABER ÇIKARDIK'

Veteriner hekim Alperen Akkaş, "Birimizin kanala girmesi gerekiyordu. Ben de girdim ve itfaiye eriyle beraber çıkardık. Hayvanlara yaklaşmayı bilirsek sıkıntı olmuyor. Zaten rahat bir şekilde aldık. Kaçtığını biliyorduk ve buraya atladığını görenler olmuş, biz de geldik ve kurtardık. Genel bakımını ve temizliğini yapacağız. Stresten uzaklaşmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 'Lola' Kurtarıldı - Son Dakika

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