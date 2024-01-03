Antalya\'da minibüs TIR\'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'da park halindeki TIR'a çarpan minibüsün şoförü Mehmet Burak Açıkgöz (21) hayatını kaybederken, yolcu koltuğundaki Arif Kamlı (22) yaralandı. Kaza, saat 08.30 sularında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. 03 PT 130 plakalı TIR ile Finike'ye plastik geri dönüşüm ürünü taşıyan Osman B., gece saatlerinde yorgunluk hissedince aracını yol kenarında cebe park ederek uyudu. Sabah saatlerinde Mehmet Burak Açıkgöz'ün kullandığı 34 DSD 191 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, araçtan inen Osman B. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı yere gelen ekipler ilk olarak minibüsün yolcu koltuğundaki yaralı Arif Kamlı'yı sıkıştığı yerden çıkarıp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Ardından sürücü Mehmet Burak Açıkgöz'ü sıkıştığı yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışmaya başladı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Açıkgöz'ün, hayatını kaybettiği belirlendi. Açıkgöz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Kamlı'nın ise bacaklarının kırıldığı öğrenildi. İfadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen TIR sürücüsü Osman B., gece dinlenmek için yattığını, kaza yaşanınca uyandığını söyledi. (DHA)