Antalya\'da Mobilya Atölyesinde Çalışan Adam Ölü Bulundu

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ANTALYA'da yarım kalan işlerini tamamlamak için geceden iş yerinde kalan Abdil Koçdemir (37), sabah mesai arkadaşları tarafından yatağında ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 693 Sokak'taki mobilya atölyesinde çalışan Abdil Koçdemir, dün akşam saatlerinde eksik işlerini tamamladıktan sonra iş yerinin üst katında uyudu. Sabah erken saatlerde gelen mesai arkadaşları, uyuduğunu düşündükleri için Abdil Koçdemir'i rahatsız etmedi. Arkadaşları ilerleyen saatlerde montaja gidecekleri için yukarı çıkarak Koçdemir'i uyandırmaya çalıştı. Abdil Koçdemir'den tepki alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler, sevk edildi. Sağlık ekibi, Koçdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması sonrası olay yeri inceleme ekibi çalışma yaptı. Bu sırada durumdan haberdar edilen Koçdemir'in eşi de iş yerine geldi. Büyük üzüntü yaşayan Koçdemir'in eşini, polis ve eşinin arkadaşları sakinleştirdi. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Koçdemir'in ayrıca astım, kalp ritminde düzensizlik gibi hastalıkları olduğu öğrenildi.