Antalya\'da Ocak Ayında Sıcaklık Ortalaması 10 Derece Üzerine Çıktı

OCAK ayı ortalama sıcaklığı 10 derece olan Antalya 'da, dün termometreler 21,1 dereceyi gösterdi. Meteoroloji verilerine göre; ülkenin en sıcak yeri, sıcaklık ortalamasının 11 derece üzerine çıkan Antalya oldu.

Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava, etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kar yağışı uyarıda bulundu. Antalya'da da güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte, ocak ayı ortalama sıcaklığı 10 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre; dün ülkenin en sıcak yeri, sıcaklık ortalamasının 11 derece üzerine çıkan Antalya oldu. Antalya'da hava sıcaklığı, dün 21,1 dereceye kadar ulaştı. Dün hava sıcaklığı Aksu'da 21,1, Alanya'da 20,8, Demre'de 20,7, Serik'te 20,1, Kemer ve Manavgat'ta 20, Kepez'de 19,9 derece olarak ölçüldü. Güneşin yüzünü gösterdiği kentte, sıcak havayı fırsat bilenler de sahile koştu. Kimileri sıcak havanın tadını çıkarırken, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti.