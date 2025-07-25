Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Antalya\'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor
25.07.2025 11:30
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Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

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