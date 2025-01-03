Antalya\'da Otel Çalışanını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Alkollü Olduğunu İddia Etti

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ANTALYA'da otel çalışanlarını taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza sonrası çıkan kavgada, evine gitmek için serviste olan barmen İsmail Takdir Kirişçi'yi (36) bıçaklayıp öldüren Hasan S., "Çok alkollüydüm. Olay anını da doğru düzgün hatırlamıyorum" dedi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Aksu ilçesindeki bir otelin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, kavşakta F.S., M.D., M.A. ve Hasan S'nin içinde bulunduğu otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobilden inen ve alkollü oldukları iddia edilen 4 kişi, servis sürücüsüne polis çağırmamasını ve kendi aralarında halledebileceklerini söyledi. Ancak servis şoförünün polis çağırmak istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, servis minibüsünde bulunan otel çalışanları müdahale etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada araçtaki 4 kişiden Hasan S., yanındaki bıçakla çalışanlara saldırdı. Servisten inip kavgaya dahil olan 1 çocuk babası İsmail Takdir Kirişçi, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı. İş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kirişçi, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İsmail Takdir Kirişçi, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Bir otelde barmen olarak çalışan İsmail Takdir Kirişçi'nin cenazesini teslim alan yakınları, cenazeyi toprağa vermek için Şanlıurfa'ya götürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan dört şüpheliden M.D., M.A. ve Hasan S., sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi. Yaşı küçük olan F.S.'nin ise çocuk şube müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Kavga esnasında bıçağı kullanan Hasan S., emniyetteki ifadesinde "Olay günü çok alkollüydüm. Kaza sonrası tartıştık. Şahıs üzerime atladı. Bir anda olay gerçekleşti. Olay anını da doğru düzgün hatırlamıyorum" dedi.