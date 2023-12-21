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Antalya'da Saatteki Rüzgar Hızı 62 Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
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Antalya'da Saatteki Rüzgar Hızı 62 Kilometreye Ulaştı

Meteoroloji'nin sağanak uyarısıyla Antalya'da saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Türk Hava Yolları 11 seferini iptal ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi kriz masası oluşturdu.

Antalya\'da Saatteki Rüzgar Hızı 62 Kilometreye Ulaştı
21.12.2023 - 15:52,
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METEOROLOJİ'nin sağanak uyarısında bulunduğu Antalya'da, saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bölgeye gelip, fotoğraf çekti. Türk Hava Yolları 11 seferini iptal ederken, büyükşehir belediyesi bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kentin doğu ilçeleri, merkez ve batı ilçelerini kapsayan uyarıda; metrekareye 100 kilograma kadar yağışın düşmesinin beklendiği duyuruldu. Doğu ilçelerinde akşam yoğunlaşacak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Uyarıdan sonra hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Antalya'ya gerçekleştirilecek 11 seferini iptal etti.

'MANZARAYI KAÇIRMAK İSTEMEDİM'

Kentte sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar, etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgaların oluştuğu görülürken; kentte yaşayan bazı vatandaşlar, sahile gelerek fotoğraf çekti. Uyarıyı dikkate aldıklarını ve dışarı çıkmalarının tehlikeli olduğunu tahmin ettiklerini belirten Derya Kalburan, "Çocukları okula bıraktım, risk aldım, geldim. Manzarayı kaçırmak istemedim. Akşam eve gidip, dışarı çıkmayacağım" dedi. Nazlı Nur Aktaş da boş zamanını değerlendirmek için sahile geldiğini söyledi. Aktaş, sahili biraz izledikten sonra hava daha da kötüleşmeden eve gidip, dışarı çıkmayacağını kaydetti.

BÜYÜKŞEHİRDEN YAĞMUR ÖNLEMLERİ

Meteoroloji'nin uyarı sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla oluşturulan kriz masasında Genel Sekreter Cansel Tuncer başkanlığında Genel Sekreter yardımcıları ve başkan danışmanları ile hazırlıklar gözden geçirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere ASAT, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Ulaşım, Sosyal Hizmetler gibi önemli birimlerde nöbetçi ekiplere ilave ekipler oluşturarak, iş makineleri, kamyon, arazöz, sepetli araçlarla olası olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da merkez ve ilçelerde tüm ekipleri ile hazır halde bekliyor. Beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personel ile tedbirler alındı.

ASAT da olası kanalizasyon tıkanmaları ve su baskını ihbarlarına karşı acil müdahale ekiplerine ilave olarak 5 adet kanal açma aracını hazır bulunduruyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale için sepetli araç, kamyon ve iş makinelerinden oluşan ekipler oluşturdu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Saatteki Rüzgar Hızı 62 Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
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