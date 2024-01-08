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Antalya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve fırtına nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi. Fırtına sonucunda Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu ve rengi değişti. Ayrıca çatı uçması, elektrik tellerinin kopması gibi olaylar yaşandı.

Antalya\'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
08.01.2024 - 08:17,
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ANTALYA'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtınayla birlikte kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Şiddetini artıran yağmur zaman zaman yerini fırtınaya bıraktı, bazı yerlerde reklam panoları yerinden koparak yola uçtu.

Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken rengi ise turkuaz, mavi ve kahverengiye dönüştü. Konyaaltı ilçesinde kurulan kapalı pazardaki pazarcıların zor anlar yaşadığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Altınova Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu, elektrik telleri koptu. Gülveren Mahallesinde yolda biriken suda bir çocuğun oynaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA
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