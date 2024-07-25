Antalya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Antalya'da aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Bir restoranın camları yağış nedeniyle patlarken, korku dolu anlar amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

ANTALYA'YI YAĞIŞ VE FIRTINA ESİR ALDI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte akşam saatlerinde kuvvetli yağış başladı, fırtına çıktı. Yollarda oluşan su birikintileri ve ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Polis ve itfaiye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava şartlarının ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.

RESTORANIN CAMLARI PATLADI

Öte yandan aniden bastıran yağmur nedeniyle bir restoranın camları patladı. Restoranda yemek yiyen vatandaşlar korkuyla kaçıştı. İş yerindeki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.