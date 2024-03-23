Antalya\'da sahildeki yoğunluk yazı aratmadı

Antalya'daki sahildeki yoğunluk yazı aratmadı
Ülke geneli soğuk hava hakimken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler
ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da sahillerdeki yoğunluk yaz gününü aratmadı.
Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava hakim olurken, turizm kenti Antalya'da baharla birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayla birlikte turistler ve Antalya halkını dışarı attı. Hafta sonu tatiliyle birlikte vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarda yoğunluk oluşturdu. Kumsala inenler Akdeniz güneşinde bronzlaşırken, bazı vatandaşlar ve turistler yüzmeyi tercih etti. Manzarayı izlemek isteyenler kumsal boyunca yoğun bir görüntü oluşturdu. Bazı gençlerin ise
Almanya'dan memleketi Afyonkarahisar'a gelen İlyas Kuş, " Antalya çok güzel, gezmeye geldik iki haftalığına. Antalya'ya gelirken yolda kar ve soğuk vardı. Antalya'da ise bahar gibi bir hava var. Bu aylarda insanlarımız gelsinler Antalya'nın tadını çıkarsınlar. Deniz soğuk ama çok güzel. Dışarısı kuma uzandığınız zaman hava baya bir sıcak. Almanya'yı Antalya ile karşılaştıramayız. Yarın sabah dönüşümüz öncesi son keyfimiz oldu" dedi.
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlılara Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında karanfil dağıttı. Öğrenciler, ziyaretler sırasında bakıma muhtaç yaşlılarla sohbet ederek farkındalık oluşturdu.
Bornova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden kuyumcuyu öldüren zanlının, olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girip çaldığı altınlarla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının hala firarda olduğu ve polis ekiplerinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen nevruzu büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, erkek kardeşi tarafından bıçakla rehin alındı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak müzakereci ekiplerin çabalarına rağmen erkek kardeş teslim olmadı. Bu sırada kadın, kardeşinin dalgınlığından faydalanarak kaçmayı başardı ve polise sığındı. Kardeş ise gözaltına alındı. Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, erkek kardeş ise polis merkezine götürüldü. Erkek kardeşin, izinli olarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
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