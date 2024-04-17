Antalya\'da Sıcaklık Düşecek, Ancak Afrika Toz Taşınımı Beklenmiyor

Antalya'da düşen sıcaklık bile mevsim normalleri üzerinde seyrediyor
Antalya toz aşımından etkilenmeyecek
Önümüzdeki 5 gün içerisinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği kentte sıcak bir Nisan ayı yaşanıyor
Her yıl vatandaşların kabusu olan Afrika toz taşınımı, önümüzdeki 5 gün boyunca Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da beklenmiyor
ANTALYA - Nisan ayında 30 derecenin üstüne çıkıp yaz havası yaşatan Antalya'da, sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 2 ila 4 derece düşecek. Cumartesi günü yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek kentte, sıcaklık düşüşü yaşanmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi. Öte yandan her yıl vatandaşların kabusu olan Afrika toz taşınımının ise önümüzdeki 5 gün boyunca Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da beklenmediği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Fatma Yaylalı, Antalya için önümüzdeki 5 günlük hava durumunun tahminlerini paylaştı. Antalya ve çevrelerinin parçalı az bulutlu, Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini kaydeden Yaylalı, "Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Rüzgarın kuzey ve doğu, öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Çarşamba günü ise (bugün) Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli saatte 30-50 km eseceğini tahmin ediyoruz" dedi.
"Sıcaklık 2 ila 4 derece düşecek"
Hava sıcaklıklarında son 5 gün içerisinde gerçekleşen sıcaklıklara göre, 2-4 derece azalma yaşanacağını aktaran Yaylalı, "Ancak önümüzdeki gün içerisinde beklenen sıcaklıkların yine mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
"Afrika toz taşınımı beklemiyoruz"
Son olarak her yıl Akdeniz'deki vatandaşların, özellikle araç sahiplerinin kabusu haline gelen Afrika toz taşınımı hakkındaki tahminleri de paylaşan Yaylalı, "Antalya, Muğla, Burdur, Isparta illerinde etkili bir toz taşınımı beklemiyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Sıcaklık Düşecek, Ancak Afrika Toz Taşınımı Beklenmiyor - Son Dakika
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