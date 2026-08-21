Antalya\'da Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali yolcu indirme bölümündeki peronda emekli polis memuru H.D. (51), havalimanındaki bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan E.Ş'ye (38) silahla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından vurulan ve ağır yaralanan E.Ş, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.