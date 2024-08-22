Antalya'da Taraftar Lokaline Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Antalya'da Taraftar Lokaline Silahlı Saldırı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Lokale 16 kurşun isabet ettiği belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

22.08.2024 19:16
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, gece 03.15'te Meltem Mahallesi'nde bulunan taraftar lokaline kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş edildiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde lokale gelen dernek yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kimsenin olmadığı lokale 16 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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