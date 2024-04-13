Antalya\'da teleferik kazasında mahsur kalanlar kurtarılmaya devam ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar 11 kabindeki 74 vatandaşımız kurtarıldı, 13 kabinde 100'e yakın vatandaşımız var." dedi.

Böcek, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, talihsiz kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7'si kazada, 3'ü tahliye sırasında olmak üzere yaralananların sayısının 10 olduğunu söyledi.

"Şu ana kadar 11 kabindeki 74 vatandaşımız kurtarıldı, 13 kabinde 100'e yakın vatandaşımız var." ifadesini kullanan Böcek, çalışmaların hızla sürdüğünü bildirdi.

Krizde görev yapan tüm kuruluşlara teşekkür eden Böcek, "İnşallah kısa zamanda, sabaha kadar bütün vatandaşlarımızı kurtarmış oluruz." diye konuştu.

Böcek, gazetecilerin sorusu üzerine, teleferiğin 2017'de kendisinden önceki dönemde faaliyete geçtiiğini ve belediye şirketi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Yıllık ağır ve rutin normal bakımlarının hepsinin yapıldığını vurgulayan Böcek, "Yılbaşından sonra ağır bakımı protokolü, anlaşması zaten yapılmış. Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamıştı. Bu talihsiz olayla ilgili bütün amacımız şu anda 100'e yakın vatandaşımızın bir an önce kurtulması. Diğer konularda zaten gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise yaşanan bu acı olay nedeniyle Grup Başkanvekili, 2 genel başkan yardımcısı ve 10 milletvekilinden oluşan heyetle bölgeye geldiklerini belirtti.

Kurtarma faaliyetinin sağlıklı şekilde yapılması için gerekli tüm desteği sahada verdiklerini ifade eden Yavuzyılmaz, "Şu anda konsantre olduğumuz ana nokta tüm vatandaşlarımızın kurtarılması." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kazayı öğrenir öğrenmez Böcek ve ekiplerine destek olmak için 13 personel, 4 arama kurtarma aracıyla Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Aras, İstanbul itfaiyesinden 4 araç ve 12 arama kurtarma personeli, Ankara itfaiyesinden 4 araç ve 13 arama kurtarma personelinin de kente geldiğini kaydetti.