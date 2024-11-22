Antalya'da Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi Panik Yarattı - Son Dakika
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Antalya'da Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi Panik Yarattı

Antalya\'da Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi Panik Yarattı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir evin bahçesine kaya düştü. Burcu ailesi olay sırasında büyük bir panik yaşadı. Manavgat'ta ise sağanak yağış nedeniyle bazı seraların su bastığı bildirildi.

22.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:20
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TEPEDEN EVİN BAHÇESİNE TOPRAK KAYDI, KAYA DÜŞTÜ

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde, yağmur nedeniyle bir tepeden 2 katlı evin bahçesine toprak kaydı, kaya parçası düştü. Evin girişine dolan toprak ile binaya çarpan kaya, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Burcu ailesi, saat 04.30 sıralarında evlerinin arkasındaki tepede oluşan toprak kayması nedeniyle büyük panik yaşadı.

'GÜRÜLTÜYLE YATAKTAN KALKTIK'

Hissettikleri korkuyu anlatan Burcu Kuşçu, "Büyük bir gürültüyle yataktan kalktık. Eve bomba düştü, deprem oldu, diye panikledik. Dışarı çıkmak istedik ama evin yanına düşen kaya parçası çıkmamıza engel oldu. Daha önceleri de yoğun yağış olduğu zaman buna benzer sıkıntılar yaşıyorduk. Tepeden üzerimize her an bir şey düşecek korkusuyla birkaç kez belediyeye gidip ricada bulunduk, sonuç alamadık. Yağmur endişe oluşturmuştu ve o endişem boşa çıkmadı. Kaya parçası düştü. Evde hastamız var, çocukların okula gitmesi ve benim işe gitmem gerekiyordu. Mahsur kaldık. Belediye ekipleri kepçeyle çalışma yaptı. Belediyeden tepedeki toprak kayması tehlikesinin engellenmesini istiyoruz" dedi.

'KAPININ ÖNÜNDE BÜYÜK KAYA PARÇASI GÖRDÜK'

Burcu ailesinin evinin yanındaki 2 katlı binada oturan Nufet Nazlı, "Sabaha karşı çok büyük bir gürültü ile uyandık. Dışarı çıktığımızda komşumuza ait evin kapısının önünde büyük kaya parçası gördük. Yağış nedeniyle tepeden kopan kaya parçası, komşumuzun evimize çarparak kapılarının önünü kapattı" diye konuştu. Merkez Mahallesi Muhtarı Soner Sarıboğa ise şöyle konuştu: "Sağanak yağış etkili oldu. Mahallemiz sakinlerinden Burcu ailesinin evlerinin üst tarafındaki tepede heyelan oluştu. Kaya parçası düşerek eve çarpıp kapının önüne düştü. Can kaybı yok. Ailemize geçmiş olsun" diye konuştu.

MANAVGAT'TA SERALARI SU BASTI

Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı seraları su bastı. İlçedeki bazı mahallelerde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurdan, Yavrudoğan Mahallesi'ndeki bazı seraları su bastı. Vatandaşlar serada biriken suyu boşaltmaya çalıştı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, yağmurun bazı mahallelerde etkili olduğunu söyledi. Metin, "En büyük sıkıntımız, sulama kanallarının temizlenmemiş olması. Kanalları temizletmeye çalışıyoruz" dedi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi Panik Yarattı - Son Dakika

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