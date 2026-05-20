20.05.2026 10:55
Antalya'da plajda bir gün geçirmenin maliyeti 1500 TL, ücretsiz halk plajları da mevcut.

ANTALYA'da turizm sezonunun başlaması ile plaj işletmeleri, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Tatilciler, şezlong, şemsiye, yiyecek ve içecek hizmeti ile 1500 TL'ye plajda 1 gün geçirebilirken; ücretsiz halk plajlarında daha düşük maliyetle denizin tadı çıkarılabiliyor.

Her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya'da, turizm sezonu başladı. Kurban Bayramı öncesi sahil işletmelerinde hazırlıklar tamamlandı. Tatilciler, sahilde plaj işletmelerinin yanı sıra, halka açık bölümleri de tercih edebiliyor. Halka açık bölümlerde şezlong, şemsiye bulunmuyor. Havlusunu serip şemsiyesini açarak yanında getirdiği yiyecek ve içecekleri tüketen tatilci, günü en az maliyetle kapatabiliyor. Tatilci, eğer işletmeleri tercih ederse şemsiye, şezlong, yiyecek ve içeceğin yanı sıra özel localarda değişen fiyatlarda hizmet alabiliyor. Özel plaj işletmelerinde şezlong ve şemsiye fiyatları 400-800 TL arasında değişirken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı plaj işletmelerinde bu ücret 300 TL olarak uygulanıyor. Yataklı şezlong fiyatları ise 1000 ve 2 bin TL arasında değişiyor.

'9 GÜN TATİL, İŞLETMECİLER AÇISINDAN İYİ OLDU'

Antalya'da turizm sezonunun açıldığını kaydeden işletmeci Ergün Kayaaltı, "25 yıldır işletmecilik yapıyoruz. Sezon hazırlıklarımız başladı, sezonu açtık diyebiliriz. Bu yıl yoğun bir dönem olmasını bekliyoruz. Bayram tatilinin 9 gün olması, işletmeciler açısından iyi oldu. Havaların da iyi geçeceği tahmin ediliyor. Geçen yıla oranla fiyatlarımızda değişiklik yok. Şezlong fiyatlarımız 400-500 TL civarında. Müşteriler bir günlerini burada geçirdiğinde, şezlong, şemsiye, yiyecek içecek hizmetiyle birlikte 1500 TL harcama yapar. Dünyanın en güzel sahili burası, kaliteli vakit geçirebilirler" dedi.

'AİLELERE HİTAP EDİYORUZ'

Sahillerin temizliğine dikkati çeken Kayaaltı, "En çok mavi bayrağa sahip kentte yaşıyoruz. Sahillerimiz oldukça temiz. Hiç para harcamadan da sahile bir havlu atarak yine denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Denizler ve sahiller herkesindir. Ücretsiz olarak da kullanılabilir. Ama işletmelerde çeşitli aktiviteler var. Ailelere hitap ediyoruz. Müzik ve çeşitli eğlencelerle bir gün geçirebilirsiniz. Yerli ve yabancı turistlerin yemekten içeceğe, eğlenceden tarihe birçok aktiviteyi aynı anda yapabileceği bir kent" diye konuştu.

'DOLAR YA DA EURO BAZINDA BELİRLENEN FİYAT YOK'

Plajlarda hazırlıkların tamamlandığını belirten işletmeci Fatih Ardil ise Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Fiyatlarımızda ufak değişiklikler var. Yerli yabancı turistlerin odağında bir bölgede olduğumuz için sirkülasyon çok fazla. İşletmelerin kalitesine ve hizmetine göre şezlong, şemsiye fiyatları 400-800 TL arasında değişiyor. Her bölgede farklılık gösterebilir. Her kesime hitap edebilen ücretler. Antalya bir dünya kenti, sadece yazlık bir bölge değil. O nedenle afaki fiyatlar söz konusu değil. Dolar veya avro bazında belirlenen fiyatlar yok. Bir günü plaj işletmelerinde geçirenler, 1500 veya 2 bin TL arasında harcama yapar. Ancak harcama limiti getirmeyi planlıyoruz. Hem şemsiye şezlong içinde oluyor hem de yiyecek ve içecek hizmetini kapsıyor. Konyaaltı, dünyanın en güzel sahillerinden biri. Daha güzel, kaliteli işletmelerle donatılması gerekiyor. Bizlere de daha iyi hizmet verebilmemiz için olanaklara müsaade edilmesi gerekiyor. Sadece şezlong ve şemsiye, turizm anlayışı olamaz. Bizler bölgeyi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
