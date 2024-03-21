Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yakalanan vaşak, verici tasması takılarak GPS ile takip edilmeye başlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir vaşak, Güneybatı Anadolu'da varlığı ispatlanan Balkan vaşağı popülasyonunun ekolojisi, genetik çeşitliliği ve popülasyon büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yakalandı.
DMKP 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan vaşaktan, doku ve kan örnekleri alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen, ölçümleri yapılan vaşağa "Toros" adı verildi.
Vaşak, daha önce Ankara- Nallıhan'daki vaşakların genetiği ve ekolojisi üzerine doktora çalışması yapan Dr. Deniz Mengüllüoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında, verici tasması takılarak GPS ile takip edilmeye başlandı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yakalanan Vaşak Takip Ediliyor - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamlarının terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü ve Ortak Harekat Merkezi kurulması gibi işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi. Bakanlık kaynakları ayrıca terörle mücadele stratejisinin sınırlardan mümkün olduğu kadar ötede tehditleri bertaraf etmeyi hedeflediğini ve Irak ile enerji ve ticaret gibi konuları da içeren kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gölbaşı'ndaki turistik Tulumtaş Mağarası'nın daha fazla ziyaretçi çekmesi için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yoğun tanıtım çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Mağaranın tarihçesine ve arkeolojik önemine değinen Bakan Ersoy, bölgedeki höyüklerde bulunan yerleşim katmanlarının da bölgenin önemini artırdığını belirtti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise mağaranın dünya turizmine kazandırıldığını ve ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.
Badminton Milli Takımı, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen kampta, teknik direktör Barış Boyar yönetiminde 27 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'da kampa girecek. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yer alan milli sporcular, Keçiören ilçesinde gerçekleştirilecek olan kampta yer alacaklar.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Demirciler Sanayisi'nde bir depoda çıkan yangın, yakındaki iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsünün içerisindeki yolcular bir anda birbirlerine girdi. O anlar kameraya yansıdı. Gürsu Terminal arası çalışan otobüste bulunan yolcuların tartışması şoför tarafından ayırılmaya çalışıldı. Kadın-erkek demeden otobüs içerisinde kavga eden vatandaşların görüntüleri kameraya yansıdı.
Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Pehlivan, halka yakınlığı ve samimiyetiyle tanınıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?