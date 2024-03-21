Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yakalanan Vaşak Takip Ediliyor - Son Dakika
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Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yakalanan Vaşak Takip Ediliyor

Antalya\'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda Yakalanan Vaşak Takip Ediliyor

Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yakalanan bir vaşak, Balkan vaşağı popülasyonunun ekolojisi ve genetik çeşitliliği hakkında yapılan çalışmalar kapsamında GPS ile takip edilmeye başlandı. Vaşaktan alınan doku ve kan örnekleriyle sağlık kontrolü yapıldıktan sonra 'Toros' adı verildi.

21.03.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yakalanan vaşak, verici tasması takılarak GPS ile takip edilmeye başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir vaşak, Güneybatı Anadolu'da varlığı ispatlanan Balkan vaşağı popülasyonunun ekolojisi, genetik çeşitliliği ve popülasyon büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yakalandı.

DMKP 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan vaşaktan, doku ve kan örnekleri alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen, ölçümleri yapılan vaşağa "Toros" adı verildi.

Vaşak, daha önce Ankara- Nallıhan'daki vaşakların genetiği ve ekolojisi üzerine doktora çalışması yapan Dr. Deniz Mengüllüoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında, verici tasması takılarak GPS ile takip edilmeye başlandı.

Kaynak: AA

Antalya, Genetik, Vaşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Finike Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yakalanan Vaşak Takip Ediliyor - Son Dakika

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