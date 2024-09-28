Antalya'da Yangın: 10 Milyon TL Zarar - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: 10 Milyon TL Zarar

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Antalya'nın sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ve 3 otomobil yandı, zarar 10 milyon TL.

28.09.2024 08:09
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ANTALYA'da, sanayi sitesinde bulunan dükkanlarda çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil ve iş yerlerinde yaklaşık 10 milyon TL'lik zarar meydana gelirken, iş yeri sahipleri gözyaşı döktü.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi, Yeşil Sanayi Sitesi 5024 Sokak üzerinde bitişik halde bulunan alüminyum, oto tamir ve boya satışı yapılan dükkanlarda meydana geldi. İş yerlerinden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş yerlerini saran alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, oto tamir ve alüminyum dükkanındaki yangını kontrol altına alırken, boya dükkanında kimyasalları söndürmek için saatlerce uğraştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmayla alevleri kontrol alarak söndürürken, 3 iş yeri ve otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin iş yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, olayı haber alarak gelen iş yeri sahipleri, gözyaşı döktü.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında boya malzemeleri satan iş yerinde kafes içerisinde bulunan 4 muhabbet kuşu kurtarıldı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangını haber alarak iş yerine gelen oto tamirhane sahibi Güngör Karslı, "Beni gece saatlerinde dükkanın yanıyor diye biri aradı, 'Şaka mı yapıyorsun?' dedim. Ciddi olduğunu fark edince hemen buraya geldim. İlk önce arabanın yandığını, ardından dükkana sıçradığını söyledi. Bu arabanın yanması normal değil, çünkü motoru yok. Adalete sığındık, bunu yapan kimse cezasını çeksin. Benim iş yerimde yaklaşık olarak 4 milyon liralık zararım var. Diğer dükkanlarda da bir o kadar var diye düşünüyorum" dedi.

Polis, yaklaşık 10 milyon TL'lik zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Antalya\'da Yangın: 10 Milyon TL Zarar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yangın: 10 Milyon TL Zarar - Son Dakika

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