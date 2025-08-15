Antalya\'da Yangında 2 Köpek Kurtarıldı

ANTALYA'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yangın çıkan dairede mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 575 Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sokaktaki esnaf ise apartmandakileri uyarıp, dışarı çıkmalarını sağladı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Ekipler, sahiplerinin o an evde bulunmadığı dairede mahsur kalan 2 köpeği kurtarıp güvenli bölgeye aldı. Ekiplerin, yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

'2 YAVRU KÖPEK KURTARILDI'

Esnaf Onur Akınel, "Karşı komşumuzun önce camları kırıldı. Sonrasında evden alevler yükseldi. Hemen koşarak binadaki diğer sakinlerin dışarı çıkmasını sağladım. O arada kapıyı kırmaya çalıştık. Ev sahibinin kızını tanıdığım için hemen onu aradım ve 'Annenin evi yanıyor. Hemen ona ulaş' dedim. 5 dakika sonra kardeşi ve itfaiye geldi. Yangında can kaybı yok, 2 köpek vardı onlar çıkarıldı" dedi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.