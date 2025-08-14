Antalya\'da Yaşlılar İçin Çalıştay Düzenlendi

Antalya'da yaşlılara yönelik çalışmaların ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, yaşlılara yönelik mevcut çalışmalar, karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve iyi uygulama örnekleri görüşüldü.

Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, burada yaptığı konuşmada, yaşlıların huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için devletin gerekli adımları attığını söyledi.

Tanrıkulu, devletin özellikle ekonomik durumu iyi olmayan yaşlılar için 1986'da Yaşlılık Aylığı uygulamasını başlattığını, bunun yanı sıra sağlık, ulaşım ve sosyal aktivitelerden yararlanmaları için çeşitli imkanlar sunduğunu dile getirdi.

Koronavirüs sürecinde alınan önlemler sayesinde yaşlıların korunduğunu belirten Tanrıkulu, Avrupa'da huzurevlerinde çok sayıda yaşlının yaşamını yitirdiğini, Türkiye'de ise alınan tedbirlerle yaşlıların sağlıklı kalmasının sağlandığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de çalıştayın, ekim ayında yapılması planlanan 2. Yaşlılık Şurası'na veri sağlamak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfus oranının arttığını belirten Sökmen, Antalya'da bu oranın yüzde 10,4 olduğunu bildirdi ve bu durumun yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınmasının gerekli kıldığı bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise yaşlılıkla ilgili sorunlara çözüm üretmek amacıyla pratik önerilerin ele alındığı bir sunum yaptı.