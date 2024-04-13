Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı

Antalya\'daki teleferik kazasında mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı

AFAD Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 174 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kazanın teleferik direğindeki bir vida kırığı nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Operasyonun 23 saati aşan çalışmayla başarıyla tamamlandığı ifade edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

13.04.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasında havadaki kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır." dedi.

Memiş, Sağlık Güvenlik Grup Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, AFAD'ın koordinasyonunda Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşlarıyla, yaklaşık 2 bin 202 kişilik ekiple dün saat 17.28'den itibaren yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Operasyonun aralıksız sürdürülerek sonuçlandırıldığını dile getiren Memiş, "Tahliye bekleyen 174 vatandaşımızın tahliye operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Tahliye sırasında 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı ve hepsinin de durumu gayet yerinde." diye konuştu.

Memiş, çok riskli ama dengeli ve özenli müdahaleyle 174 kişiden 90'ının helikopterler aracılığıyla kurtarıldığını belirtti.

Kazanın sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Memiş, "Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Direğin devrildiği noktada heyelan olduğu iddiasına ilişkin Memiş, şunları söyledi:

"O ifade doğru değil diyebilirim, orada bir heyelan olduğuna ilişkin bu yönde henüz bir tespit bulunmamaktadır. Sadece orada bir kaza var. Direk sapasağlam yerinde duruyor, heyelan söz konusu değil. Direğin üstündeki bir mekanizma kırılmış. Onu arkadaşlarımız tespit edecekler, ona göre de bir karar verilecek. Tabii takdir edersiniz ki bu operasyon kesintisiz olarak 24 saate yakın bir sürede hiç uyumadan gerçekleştirildi. İlk bilgileri yer yer revize etmek durumunda kalıyoruz ama en son sizlere arz etmiş olduğum bu bilgiler güncel ve son bilgilerdir."

Memiş, operasyonun tüm paydaşların katılımıyla başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Operasyon, 23 saati aşan çalışmayla sonuçlandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 saati aşan operasyon neticesinde 174 kazazedenin burunları dahi kanamadan başarılı şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyada bu kadar süratle ve bu kadar başarıyla böyle bir operasyonu yapabilecek bir organizasyon bulunmuyor. Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı hava unsurlarımız da bu çapta ve böyle bir coğrafyada böyle bir büyüklükte bir operasyonu ilk defa yapmışlardır ve ilk defa yapıyor olmalarına rağmen müthiş bir organizasyon, müthiş bir azim, büyük bir başarıyla hayatlarını tehlikeye atarak hem pilotlarımız hem de ekipleri büyük bir başarı elde ettiler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleri sayesinde film senaryolarında görülebilecek kadar büyük çaplı operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen Şahin, "Bu sayede kazanın ilk olduğu andaki vefat dışında hiçbir kazazedemize ekstra bir zarar gelmedi ve 2 binin üzerinde personel hizmet verdi. Bu operasyonda onların da hiçbirine zarar gelmedi." diye konuştu.

Şahin, 13 kişi hakkındaki gözaltı kararıyla ilgili soru üzerine hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığınca iki mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini dile getirdi.

Emniyet Müdürlüğünün savcıların talimatları doğrultusunda gözaltı işlemlerini yürüttüğünü vurgulayan Şahin, "Bu hususta çalışmalar devam edecektir. Adli süreç, idari süreç ve bunun teknik süreci devam edecektir. Bu hususta kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." dedi.

Kaynak: AA

Okay Memiş, Operasyon, Antalya, AFAD, Güvenlik, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • İstanbul'da Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Uygulanıyor
    06:05 İstanbul'da Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Tedbirleri Uygulanıyor

    İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.


07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
20:03 Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin köylerine saldırdı Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 07:58:13. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement