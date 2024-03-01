Antalya Diplomasi Forumu'nda Latin Amerika ve Karayipler paneli düzenlendi - Son Dakika
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Antalya Diplomasi Forumu'nda Latin Amerika ve Karayipler paneli düzenlendi

Antalya Diplomasi Forumu\'nda Latin Amerika ve Karayipler paneli düzenlendi

Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirilen 'Değişim Sürecinde Latin Amerika ve Karayipler' başlıklı panelde, ekonomik entegrasyon, göçle mücadelede işbirliği ve Latin Amerika'nın birliğinin önemi vurgulandı. Panelde, Panama, Kolombiya ve Guatemala dışişleri bakanları, Latin Amerika'nın yaşadığı zorlukları ve bölgesel işbirliği gerekliliğini dile getirdi.

01.03.2024 22:16
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Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Değişim Sürecinde Latin Amerika ve Karayipler" başlıklı panelde, ekonomik entegrasyon, göçle mücadelede işbirliği ve Latin Amerika'nın birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, moderatörlüğünü Meksika Dış ilişkiler Konseyi Başkanı (COMEXI) Sergio Alcocer'in yaptığı "Değişim Sürecinde Latin Amerika ve Karayipler" başlıklı panele Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo, Kolombiya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Francisco Jose Coy Granados ve Guatemala Dışişleri Bakanı Yardımcısı Monica Renata Bolanos katıldı.

Panelin açılışında konuşan COMEXI Başkanı Alcocer, Antalya Diplomasi Forumu'nun çok doğru bir zamanda yapıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere diplomasinin kendini uyarlaması gerekiyor. Bu anlamda diplomasinin kriz dönemlerindeki rolüne özellikle vurgu yapmıştı." ifadesini kullandı.

Latin Amerika'nın entegrasyon konusunda "başarısız" olduğunu dile getiren Alcocer, göç sorununun sadece Latin Amerika'nın değil dünyanın önemli bir sorunu olduğunu vurguladı.

Alcocer, Türkiye'nin göç hakkında "çok güzel" uygulamaları olduğunu ve Latin Amerika'nın Türkiye'den öğreneceği çok şeyi olduğunu söyledi.

Panama Dışişleri Bakanı Mencomo, çok taraflı işbirliği ve ekonomik entegrasyonun önemine işaret ederek, "Ortak değerlere ve hedeflere ihtiyacımız var. Adil ve eşit bir gelecek için aynı hırs ve motivasyonla hareket etmeliyiz. Enerjimizi, birlik ve beraberliğe harcamalıyız." dedi.

Göç konusunda ülkesinin yaşadığı zorluklara değinen Mencomo, şunları kaydetti:

"Panama, göçmenler için geçiş ülkesine dönüştü. Darien Ormanı'nı aşmak isteyen göçmenler, Orta Amerika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. Göçmenlere sığınacak yer ve yemek veriyoruz ancak bunun üstesinden tek başımıza gelmemiz mümkün değil. Göçün gerçek nedenlerine inmeliyiz ve göçe yol açan temel sebepleri ele almalıyız. Göç artık bölgesel olmaktan çıkıp uluslararası bir soruna dönüştü. Kötü niyetli örgütler, göçmenleri istismar ediyor."

Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Granados da 3 yıldır bu foruma katılmak istediklerini ve nihayetinde burada olmaktan ötürü mutlu olduklarını kaydetti.

"Latin Amerika'nın bu yeni düzene uyum sağlaması lazım"

Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çeken Granados, "Yeni bir dünya düzeniyle yüzleşiyoruz, bugün büyük savaşlarla karşı karşıyayız. Bizler, daha barışçıl bir dünyanın tesis edilmesi için neler yapabiliriz, işte diplomasi bu anlamda bu tür zorlukların üstesinden gelinebilmesi için önemli bir araçtır. Latin Amerika'nın bu yeni düzene uyum sağlaması lazım." diye konuştu.

Granados, Latin Amerika'nın eşitsizlik, yolsuzluk, organize suç örgütlerinin varlığı ve göç sorunlarıyla mücadele ettiğine dikkati çekerek, bölgesel işbirliği ve ekonomik entegrasyonun önemine vurgu yaptı.

"İklim değişikliği ve göç, hepimizin ortak sorunudur"

Guatemala Dışişleri Bakan Yardımcısı Perez ise oldukça zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatarak, "Çok sayıda zorlukla mücadele ediyoruz. İşsizlik, ekonomi, yoksulluk ve doğal afetlerin etkisiyle mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Latin Amerika ile Karayipler arasındaki entegrasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Perez, "İklim değişikliği ve göç, hepimizin ortak sorunudur. Yalnız kalarak her şeyin üstesinden gelemeyiz, entegrasyon bütün kıtaya olumlu yansıyacaktır. Bölgesel konularda diyalog gereksinimini önemsiyoruz ve bu forumun bizlere diyalog imkanı vermesinden ötürü oldukça mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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