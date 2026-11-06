Antalya Havalimanı'nda COP31 için 9 Kasım'da 1500 polis görevlendirilmesi planlanıyor - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda COP31 için 9 Kasım'da 1500 polis görevlendirilmesi planlanıyor

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Antalya Havalimanı\'nda COP31 için 9 Kasım\'da 1500 polis görevlendirilmesi planlanıyor
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Antalya Havalimanı\'nda COP31 için 9 Kasım\'da 1500 polis görevlendirilmesi planlanıyor
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Antalya Havalimanı'nda 9-20 Kasım'da yapılacak COP31 kapsamında 9 Kasım itibarıyla 1500 polisin görevlendirilmesi planlanıyor. Zirve için gelecek devlet temsilcileri ve diplomatlar nedeniyle havalimanındaki güvenlik kontrolleri ve denetimler aralıksız sürüyor.

Uluslararası organizasyonlar ve yoğun yolcu trafiği nedeniyle sıkı güvenlik tedbirleri uygulanan Antalya Havalimanı'nda, 9-20 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla 1500 polisin görev yapması planlanıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı havalimanında yolcuların ve havacılık operasyonlarının güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Terminal girişlerinden yolcu hareketliliğine, şüpheli durumların takibinden genel asayiş uygulamalarına kadar birçok alanda görev yapan polis ekipleri, güvenlik kontrolleri ve denetimleri titizlikle yürütüyor.

Uluslararası uçuş trafiğinin yoğunlaştığı turizm sezonunda güvenlik tedbirlerinin öneminin arttığı havalimanında, uluslararası organizasyonlar da emniyet birimlerinin çalışmalarında önemli yer tutuyor.

Havalimanı Şube Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026'da Antalya'da gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlarda havalimanında yoğun güvenlik çalışmaları yürütüldüğünü belirterek "17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na yaklaşık 25 devlet başkanı, 50 bakan ve 2 binin üzerinde davetli katılırken 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Kongresi'ne 111 ülkeden 18 binin üzerinde katılımcı geldi. Tüm bu organizasyonları üst düzey güvenlik önemleriyle başarıyla atlattık." dedi.

Güvenlik uygulamaları aralıksız sürüyor

BM İklim Değişikliği Konferansı'nın da havalimanındaki güvenlik hazırlıklarını önemli hale getirdiğini kaydeden Dikici, zirve kapsamında 9 Kasım itibarıyla havalimanında toplam 1500 personelin görev yapmasının planlandığını bildirdi.

Havalimanı güvenliğinin yaklaşık 5 bin kamerayla sağlandığını ifade eden Dikici, ilk kontrol noktasında araçların cihazlarla arandığını ve GBT kontrollerinin artırıldığını kaydetti.

Zirve dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcileri, diplomatlar ve uluslararası katılımcıların Antalya'ya geleceğini belirten Dikici, emniyet birimlerinin havalimanındaki güvenlik uygulamalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

Havalimanındaki uluslararası yolcu hareketliliğinin güvenlik çalışmalarının kapsamını genişlettiğine dikkati çeken Dikici, 2026 yılı içerisinde yaklaşık 200 farklı ülkeye ait pasaport işlemi gerçekleştirildiğini aktardı.

Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli personelin yabancı yolcularla iletişim kurabilmesi için farklı dillerde hizmet verdiğine işaret eden Dikici, ekiplerin Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, Kazakça ve Kırgızca dillerinde yolcularla iletişim sağladığını söyledi.

Dikici, uluslararası organizasyonların güvenli şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak ve yolcuların güvenli seyahat edebilmesini temin etmek amacıyla havalimanındaki güvenlik uygulamalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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