Antalya'da hortumun konteynerleri parçaladığı olayda 4 işçi ölmüştü: 2 kişiye tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da hortumun konteynerleri parçaladığı olayda 4 işçi ölmüştü: 2 kişiye tutuklama

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Antalya\'da hortumun konteynerleri parçaladığı olayda 4 işçi ölmüştü: 2 kişiye tutuklama
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Antalya\'da hortumun konteynerleri parçaladığı olayda 4 işçi ölmüştü: 2 kişiye tutuklama
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Kepez'in Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki inşaat alanında 26 Ekim gecesi çıkan hortumda işçilerin kaldığı iki konteyner parçalanmış, 5 işçiden 4'ü yaşamını yitirmişti. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden iş yeri sahibi M.Ç. ve şantiye şefi D.K. tutuklandı; Ş.Ç. ve iş güvenliği uzmanı İ.A. adli kontrolle serbest kaldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hortum nedeniyle iki konteynerin parçalanması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İŞ YERİ SAHİBİ VE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hortumda parçalanan iki konteynerde işçiler Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in hayatlarını kaybetmeleri üzerine gözaltına alınan iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan iş yeri sahibi M.Ç. ve şantiye şefi D.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Ş.Ç. ve İ.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HORTUM GECE SAATLERİNDE KONTEYNERLERİ PARÇALADI

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 26 Ekim 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında çıkan hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyner parçalanmıştı.

Konteynerlerde bulunan 5 işçiden 4'ü hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K. gözaltına alınmıştı.

Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklamaAntalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama
Kaynak: AA
Fevzi Çakmak3. SayfaAntalyaİnşaatGüncelKepezSon Dakika

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