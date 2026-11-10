Antalya Konyaaltı'nda 10 Kasım'da 09.05'te denizde ve sahilde saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Konyaaltı'nda 10 Kasım'da 09.05'te denizde ve sahilde saygı duruşu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Konyaaltı\'nda 10 Kasım\'da 09.05\'te denizde ve sahilde saygı duruşu yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'da Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenler çaldı ve Konyaaltı Sahili'nde denizde yüzenler ile sahilde spor yapanlar saygı duruşuna geçti. SUP yapan grup ise küreklerinin ucuna Türk bayrağı takarak denizde kortej oluşturdu.

ANTALYA'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla saat 09.05'te hayat durdu. Konyaaltı Sahili'nde denizde yüzenler, sahilde spor ve SUP yapanlar, sirenin çalması ile saygı duruşunda bulundu. SUP yapan grup, küreklerinin uçlarına Türk bayrağı takarak denizde kortej oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Antalya'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te kent genelinde sirenler çalarken, Konyaaltı Sahili'nde de duygulandıran görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde denizde yüzenler ve sahilde spor yapanlar, siren sesleriyle birlikte saygı duruşuna geçti. Denizdeki SUP grubu ise küreklerinin uçlarına taktıkları Türk bayraklarıyla kortej oluşturarak Atatürk'ü andı. Deniz üzerinde yan yana ilerleyen grup, sahildekilerin de ilgisini çekti.

'DENİZDE DE OLSA SAYGI DURUŞUNDA BULUNACAĞIZ'

Orhan Uludoğan, her sabah sağlık için yüzdüklerini belirterek, "Bugün 10 Kasım, Atamızı saygıyla anıyoruz. Anlamlı bir gündeyiz. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözü Atamızın sözüdür. Biz de bu nedenle her sabah yüzüyoruz. Bugün tabii ki denize biraz hüzünle giriyoruz. Atamızı saygıyla anacağız. Dışarıda olmasak da denizde, suyun içinde saygı duruşunda bulunacağız. Atamızı saygıyla anıyoruz" dedi.

'GÖZÜN ARKADA KALMASIN ATAM'

SUP küreğinin ucuna Türk bayrağı takarak denizde kortej oluşturan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Batınay Demir ise "Bu bizim düzenli yaptığımız bir spor. Özellikle yaz aylarında her sabah buradayız. Böyle anlamlı bir günde kortej yapmak aklıma geldi. Denizde anlamlı bir görüntü oluşturduk. Atamıza saygı duyuyoruz. Gözün arkada kalmasın Atam" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkKonyaaltı SahiliKonyaaltı10 KasımAntalyaGüncelYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi 17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD’de gözaltına alındı Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
09:12
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
09:04
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı RAMS Park’ın son hali taraftarı isyan ettirdi
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
06:50
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
06:24
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:18:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Konyaaltı'nda 10 Kasım'da 09.05'te denizde ve sahilde saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android