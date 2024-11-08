Antalya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", altıncı gününde tiyatrodan konsere, sergilerden antik kent gezileri ve atölyelere çeşitli etkinlikleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam etti.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı Antalya'da birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.

Festivalin altıncı gününde Grammy ödüllü Amerikalı trompetçi ve besteci Chris Botti, Cemi'i Can Deliorman şefliğinde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Aspendos Antik Kenti'nde konser verdi. Konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla buluştu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosu, "Yüzyıllık Destan: Ateş" temsilini sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Kaleiçi Gezi ve Atölye Çalışması" etkinliği kapsamında, Doç Dr. Esin Kuleli ve Selin Akdeğirmen Ercan katılımcılarla bir araya gelerek Kaleiçi gezisi yaptı.

"Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" kapsamında Prof. Dr. Nevzat Çevik önderliğinde katılımcılar Myra-Andriake Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Serik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde "Kahood Bilgi Yarışması" düzenlendi. Tarihi Kaleiçi bölgesindeki bir mağazada "Ebru Workshop"u katılımcıları ağırladı.

Tekelioğlu Halk Kütüphanesi'nde "Topluluklarla Felsefe Atölyesi" ve "Yaratıcı Drama Atölyesi", Alanya İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde "Origami Atölyesi", Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde "Eski Tişörtlerle Alışveriş Çantası Tasarımı" atölyesi düzenlendi.

Antalya Müzesi Yasemin Bilgin Zaim ile "Tepme Keçe Yapım Atölyesi" ve "Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi", Antalya Olgunlaşma Enstitüsü "Ayşe Taç ile Döşemealtı Halısı Dokuma Atölyesi", Antalya Etnografya Müzesi "Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu Atilla Önen ile Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi", Türkan Şoray Kültür Merkezi "Picasso Çocuk Atölyesi", The Land Of Legends Shopping Avenue Serap Özer'den "Telkari Atölyesi" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Yenigün Reçelleri Kaleiçi'nde ise "Reçel Atölyesi ve Tadımı" ile katılımcılar farklı lezzetleri deneyimleme şansı yakaladı.

Tarihi Saat Kulesi'nde sergilenen sanatçı Hakan Yılmaz'ın "Zamanın Hüneri" adlı dijital sanat çalışması da yoğun ilgi gördü.

Festivalin altıncı gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu "Kavuklu ve Pişekar Orta Oyunu" ile "Balon Katlama Gösterisi" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.