Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur\'da 23 Nisan törenleri düzenlendi

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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaygusuz ve öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise belediye hizmet binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Böcek makamını, Fatmagül Özpınar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Anıl Kılınçkaya'ya devretti.

Böcek, buradaki konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

23 Nisan'ın dünya çocuklarına armağan edildiğini hatırlatan Böcek, görevini Anıl'a devretmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Görevi devralan 10 yaşındaki Anıl ise yollara çöp atılmasını engelleyen bir takip sistemi oluşturmak istediğini belirtti. Depreme dayanıklı evlerin yapılması ve kontrollerinin sıkı tutulması gerektiğini ifade eden Anıl, yağmur suyu drenaj sistemleri ve toplu taşımanın cazip hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

Anıl'ın ilk talimatı ise turunçgil açısından zengin kentte, betonlaşmanın azaltılması, ağaçlandırmanın ve tarım bahçelerinin çoğaltılması oldu.

Cam Piramit alanındaki amfi tiyatroda gerçekleştirilen kutlama programında ise öğrenciler halk oyunları oynadı, yabancı ülkelerden gelen çocuklar çeşitli gösteriler sundu ve Okul Öncesi Çocuk Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Çağhan Ergün ve Beren Nisa Orhan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan koltuğu devraldı.

Öğrenciler atıkların elektriğe dönüştürülmesinin yaygınlaştırılmasını ve okulun dış cephesinin rengarenk boyanmasını istedi.

Menteşe Evleri Kent Park'ta devam eden kutlama programında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerin bayramını kutladı.

Program çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, şiirlerin okunması ve öğrenci gruplarının gösterileriyle sona erdi.

Isparta ve Burdur

Isparta'da da Valilik önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Atatürk Anıtı'na çelen sundu.

Etkinlik, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sonra erdi.

Şehit Adem Köse İlkokulu'nda 170 öğrencinin katılımıyla halk oyunları gösterisi yapıldı. Halk oyunları gösterine, veliler ilgi gösterdi.

Halk oyunları hocası Yurdagül Gökhan, "Bayram coşkusuna katıldık, bunun için çok mutluyuz. 170 kişiyle aynı anda bu organizasyonu yaparken zorlu süreçler de oldu. 2 ayda öğrencilerimizi bu organizasyona hazırladık." dedi.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle devam eden kutlama programına, Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

Programda öğrenciler ve öğretmenler hazırladıkları gösterileri sergiledi.