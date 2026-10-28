Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Arslan, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, milletvekilleri, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin ve Başkan Vekili Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek fener alayı ve ardından saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Semicenk konseri gerçekleştirilecek.

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Meydanı'nda yağan yağmura rağmen düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın saat 09.30'da başlayacak törenin ardından 10.30'da Herodot Kültür Merkezi'ndeki kutlamalarla devam edecek.

Cumhuriyet coşkusu, 19.23'te iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenecek fener alayıyla yaşanacak???????. Bodrum merkezde Milta Bodrum Marina'dan başlayacak kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak.

Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Erin, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek kabirlere çiçek bıraktı.

Törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Başkonak ile gaziler, kurum müdürleri, oda başkanları ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Velican Dizlek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cüneyt Ağaça, İl Emniyet Müdürü Gökhan Dedebağı, vali yardımcıları, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polisler, askerler ve öğrenciler katıldı.

Vali Bilgihan, Garnizon Komutanı Dizlek ve Belediye Başkanı Ercengiz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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