Antalya'nın geri alınmasında Zincirkıran'ın 649 yıllık türbesinde 3 sanduka bulunuyor - Son Dakika
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Antalya'nın geri alınmasında Zincirkıran'ın 649 yıllık türbesinde 3 sanduka bulunuyor

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Antalya\'nın geri alınmasında Zincirkıran\'ın 649 yıllık türbesinde 3 sanduka bulunuyor
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Yivli Minare Külliyesi'ndeki 649 yıllık türbe beylikler döneminden günümüze ulaştı. Antalya'nın 1373'te Lusignanlardan geri alınması sırasında Zincirkıran lakabını alan Teke Beyi Mübarizeddin Mehmet Bey'in oğlu Ali için 1377'de yaptırdığı türbede 3 sanduka bulunuyor.

ANTALYA'da Yivli Minare Külliyesi'nde bulunan 649 yıllık Zincirkıran Mehmet Bey Türbesi, beylikler döneminden günümüze ulaştı. 1377 yılında yaptırılan türbe, kentin 1373'te Lusignanlardan geri alınması sırasında liman zincirlerini kırması nedeniyle 'Zincirkıran' lakabıyla anılan Teke Beyi Mübarizeddin Mehmet Bey'in adını taşıyor.

Antalya Kaleiçi bölgesinde Yivli Minare'nin kuzeyinde, Mevlevihane'nin doğusunda yer alan Zincirkıran Mehmet Bey Türbesi, kentin beylikler döneminden günümüze ulaşan yapıları arasında bulunuyor. Antalya Valiliği kayıtlarına göre türbe, kitabesinden anlaşıldığı üzere Mübarizeddin Mehmet Bey tarafından 1377 yılında oğlu Ali için yaptırıldı.

ANTALYA'YI LUSIGNANLARDAN GERİ ALDI

Resmi kayıtlara göre Mübarizeddin Mehmet Bey, Antalya'nın 1373 yılında Lusignanlardan geri alınması sırasında liman zincirlerini kırarak gösterdiği başarı nedeniyle 'Zincirkıran' lakabını aldı. Türbenin portal kütlesinin üzerinde bulunan yekpare taştan oyulmuş halka şeklindeki bezemenin de bu lakaba gönderme olduğu değerlendiriliyor.

3 SANDUKA BULUNUYOR

Türbede Mübarizeddin Mehmet Bey, oğlu Ali ile Antalya Mevlevihanesi Şeyhi Mustafa Dede Efendi'nin sandukaları bulunuyor. Sekizgen gövdeli yapının içi kubbe, dışı ise sekizgen külahla örtülü. Selçuklu tarzındaki türbe; sade dış yüzeyi, pencereleri ve mezarlığının aşağı seviyede bulunmasıyla Osmanlı türbelerinin özelliklerini de taşıyor. Türbenin çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarlardan, bölgede geçmişte bir hazirenin bulunduğu tespit edildi. Daha önce bölgeden Antalya Müzesi'ne götürüldüğü belirlenen mezar taşlarıyla alanda hazire sergilemesi oluşturuldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'nın geri alınmasında Zincirkıran'ın 649 yıllık türbesinde 3 sanduka bulunuyor - Son Dakika
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