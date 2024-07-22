Antalya\'nın tek sanat dergisi \'AntSanat\' e-dergi olarak yayınlanmaya başladı

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin yayımladığı, Antalya'nın tek sanat dergisi 'AntSanat'ın 10'uncu sayısı bu kez Belediye'nin resmi internet sitesi üzerinden okuyucularıyla buluştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin basılı yayını olan Antalya'nın tek sanat dergisi AntSanat, bundan sonraki yolculuğunu e-dergi olarak sürdürecek. Edebiyattan plastik sanatlara, arkeolojiden kent kültürüne, müzikten tiyatro ve sinemaya pek çok konu başlığını içeren AntSanat'ın bu sayıdaki ana temasını ise 'Bir sanat şehri olmak için ne yapmalı?' başlığı oluşturuyor. Alanında uzman sanatçıların ve kurum temsilcilerinin sanat şehri olmak için yapılması gerekenlere cevaplar aradığı derginin sonraki sayılarının, bir çalıştaya dönüştürülmesi planlanıyor.

Derginin 10'uncu sayısında dikkat çeken başlıklar arasında kent tarihinin unutulan yapıtı Hasbahçe Kapısı, yapay zeka üzerine tartışmalar, göçün sinema ve müziğe yansımaları da yer alıyor. İki aylık periyotlarla yayınlanacak e-dergiyi vatandaşlar, 'kultursanat.muratpasa-bld.gov.tr' web adresinden okuyabilecek.