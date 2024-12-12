Antalya Piyano Festivali'nde La Fortuna Tango Orkestrası Coşkusu - Son Dakika
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Antalya Piyano Festivali'nde La Fortuna Tango Orkestrası Coşkusu

Antalya Piyano Festivali\'nde La Fortuna Tango Orkestrası Coşkusu

24. Antalya Piyano Festivali'nde sahne alan La Fortuna Tango Orkestrası, izleyenlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. 11 Aralık Dünya Tango Günü'nde gerçekleşen etkinlikte, orkestranın performansı ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

12.12.2024 12:47  Güncelleme: 12:50
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Piyano Festivali'nde sahne alan La Fortuna Tango Orkestrası, müziği ve dansı ile izleyenlere keyifli bir konser yaşattı.

Türkiye'nin en prestijli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Antalya Piyano Festivali, tüm hızıyla sürüyor. 24'üncü Antalya Piyano Festivali'nin ikinci konserinde, La Fortuna Tango Orkestrası Antalyalılarla buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 11 Aralık Dünya Tango Günü'nde düzenlenen konserde, dünyadaki sayılı tango orkestralarından biri olan La Fortuna Tango Orkestrası, muhteşem bir performansa imza attı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Bandoneonda Gustavo Battistessa, kemanda Ozan Gedik, piyanoda Buğra Yüksel ve kontrbasta Aygü Özhan'ın yer aldığı La Fortuna Tango Orkestrası, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Konserde, Dilara Zorlu ve Gökdağ Yalçın ise dansları ile büyük beğeni topladı. Tutkunun, zarafetin ve melodinin dansı olan tango dolu gecenin sonunda, La Fortuna Tango Orkestrası ayakta alkışlandı.

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, La Fortuna Tango Orkestrası'na gecenin anısına plaket ve çiçek takdim etti. Genel Sekreter Cansel Tuncer, Dünya Tango Günü'nü kutlarken, La Fortuna Tango Orkestrası'nın festivale renk kattığını söyledi. 24'üncü Antalya Piyano Festival kapsamında, 13 Aralık Cuma günü sokak hayvanları için Agora Senfoni Orkestrası sahne alacak.

Haber-Kamera: ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Piyano Festivali'nde La Fortuna Tango Orkestrası Coşkusu - Son Dakika

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