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Antalya Valiliği: Kıyıya vuran cesetlerle ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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Antalya Valiliği: Kıyıya vuran cesetlerle ilgili açıklama yapıldı

Antalya Valiliği, sahilde bulunan cesetlere ilişkin yapılan açıklamada, bir cesedin kaybolan bir kişiye ait olduğu değerlendirilirken, diğer 5 cesedin ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye üretimi olduğu belirlendi. Adli tıp incelemesi sonucunda nihai sonuç ortaya çıkacak. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Antalya Valiliği: Kıyıya vuran cesetlerle ilgili açıklama yapıldı
21.01.2024 - 18:49,  Güncelleme: 18:51
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Antalya Valiliği, sahilde bulunan cesetlere ilişkin, "Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Cesetlerden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023'te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın güney ve dalganın güney doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza, olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır."

Açıklamada, denizlerde ve kıyılarda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimleri ve Cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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