Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Yeniden Başladı - Son Dakika
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Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Yeniden Başladı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı' açılışında belediyeciliğin sadece inşaat yapmak olmadığını, insanların yaşamını kolaylaştırmak için çalışılması gerektiğini vurguladı. Fuarda bu yılın teması 'Çevre ve Teknoloji' olarak belirlendi.

18.04.2025 11:52  Güncelleme: 13:57
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, 'Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Altı dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak açıkça söyleyebilirim ki belediyecilik sadece beton yapmak, inşaat yapmak, imar planları yapmak değildir. Belediyecilik insanların yaşamını kolaylaştırmaktır. Doğumundan yaş alana kadar iyi günde, kötü günde her zaman vatandaşının yanında olmaktır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2010 yılında Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde başlattığı ve 2021 yılından itibaren yapılmayan "Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu" dört yılın ardından devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleri ve Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirecek 10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek Yerel Yönetimler Sempozyumu'nun bu yılki konusu "Çevre ve Teknoloji" olarak belirlendi.

Muhittin Böcek yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün benim için çok özel bir gün. 18 Nisan 1999 belediye başkanlığına ilk seçildiğim gündür. Aynı heyecanı bugün de yaşıyor aynı hizmet aşkıyla üretmeye devam ediyorum. Kamu hizmetleri içinde yerel yönetim faaliyetleri kapsamı ve niteliği bakımından farklı bir konuma sahiptir. Bizler hizmet üretme bakımından şartlar ne olursa olsun bahanelere sığınmadan, mazeret üretmeden halkımızın mutluluğu için azim ve gururla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akdeniz Belediyeler Birliği olarak farklı illerimizde üye belediyelerimizle işbirliğimizi güçlendiren, bilgi ve tecrübe paylaşımımızı sağlayan periyodik toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz bu fuar bilimi ve teknolojiyi esas alarak belediyelerimizde ortak projelere zemin hazırlayacaktır. Altı dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak açıkça söyleyebilirim ki belediyecilik sadece beton yapmak, inşaat yapmak, imar planları yapmak değildir. Belediyecilik insanların yaşamını kolaylaştırmaktır. Doğumundan yaş alana kadar iyi günde, kötü günde her zaman vatandaşının yanında olmaktır. Yerelde kalkınma, çevre duyarlılığı, akıllı şehirler, iklim değişikliği, afet yönetimi, dirençli kentler, sosyal belediyecilik ve kültürel mirasın korunması gibi çok yönlü çalışmayı gerektiriyor.

"Bu açılışı Ekrem İmamoğlu ile birlikte planlamıştık"

Düzenlediğimiz bu fuar ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan, teknolojik gelişmelerini takip ve kullanımı kapsamında mahalli idarelere imkan sunan ulusal ve uluslararası değişim ve iş birliğine fırsat veren 10.'sunu düzenleyerek başarısını kanıtlamış bir ihtisas fuarıdır. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde birincisi 14- 17 Nisan 2017 tarihinde başlattığımız ancak uzun bir süre yapılmayan fuar göreve tekrar gelmemizle birlikte ne mutlu ki kaldığı yerden devam ediyor. 10'uncusunu Çevre ve Teknoloji teması ile gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki bu fuar ve sempozyum sayesinde kentlerimizin geleceğine dair umut veren fikirler yeşerecek, ortak sorunlara birlikte özüm üretecek bir yol haritası belirleyecektir.

Aslında bu açılışın tekrar yapılmasını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte planlamıştık. Bugün Silivri'de olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için inşallah adalet kısa zamanda tecelli edecektir. Antalya'mızdan Silivri'ye selam olsun."

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Kaynak: ANKA

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