Antalya Turizmi Yükselişte - Son Dakika
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Antalya Turizmi Yükselişte

Antalya, 11 ayda 16.6 milyon turist çekerek, geçen yıla göre yüzde 8 artış gösterdi.

02.12.2024 11:46
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Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, dünya çapında turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yükselişini sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Antalya'ya yılın 11 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydederek 16 milyon 606 bin 501 oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya turizminde kasım ayında da yüzde 17,21 artış yaşandı. Antalya'nın kasım ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise 474 bin 654 oldu.

Antalya'ya kasımda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 138 bin 197 ziyaretçiyle Almanya birinci sırada yer aldı.

Sıralamada Almanya'yı, 98 bin 471 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu ve 52 bin 500 ziyaretçiyle İngiltere izledi.

Polonya, Ukrayna, Litvanya, Hollanda, Kazakistan, Belçika ve Avusturya ise İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

11 aylık veriler

Bakanlığın 11 aylık verilerinde turist sayısı bakımından Rusya Federasyonu 3 milyon 863 bin 164 ziyaretçi ile birinci oldu. Almanya 3 milyon 436 bin 351 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 539 bin 929 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya izledi.

Kaynak: AA

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