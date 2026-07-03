Antalya Turizminin Can Damarı: Temmuz-Ağustos

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya turizminde en değerli ayların temmuz ve ağustos olduğunu belirterek, "Karlılıklarımızın çok büyük kısmını bu aylarda yapıyoruz. Resort otelciliğin can damarı iki ay önümüzde" dedi.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde çok zor geçen 6 ay yaşadıklarını söyledi. Özellikle ilk 3 ayı çok zorlu geçirdiklerini aktaran Kavaloğlu, "Nisan ayı kötüydü. Mayıs, haziran daha iyi geçti diyebiliriz. İlk 6 ayın sonunda yüzde 9 geçen seneden gerideyiz. Bu fark kapanmayabilir ama hem birinci kaynak pazarımız olan Rusya ile o dönemin üçüncü kaynak pazarı Ukrayna'nın savaş hali, İran ile İsrail ve ABD arasındaki savaş durumunun her ne kadar son bulmuş gibi olsa da özellikle ekonomik ve refah seviyesine etkilerinin devam ediyor olması turizmi çok zorluyor. Biz çok güzel bir coğrafyada yaşıyor, çok güzel bir coğrafyada turizm hareketinde bulunuyoruz ama bu coğrafyanın zorlukları var. Bu zorluklarla baş ediyoruz" dedi.

İÇ PAZAR VE AVRUPALI TÜRKLER

Üniversitelere giriş sınavlarının haziranın son haftasına kalmasının yüksek sezonun haziranın dördüncü haftasında açılmasına sebep olduğunu belirten Kavaloğlu, "İç pazar çok canlı gidiyor. İç pazarda çok yoğun talep alıyoruz. Avrupalı Türkler özellikle ana vatanlarında tatil için çok ciddi bir ivme yarattı. Avrupalı Türklerin kendi ana vatanlarında tatil yapma ihtiyaçları ve hevesleri bizim için çok değerli" diye konuştu.

TURİZMDE EN DEĞERLİ İKİ AY

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ilk beş pazarın az da olsa geride gözüktüğünü dile getiren Kavaloğlu, "Bizim için çok önemli olan Rusya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Kazakistan'ın halen daha geçen seneki rakamlardan bir tık geride olduğunu takip edebiliyoruz. Önümüzde temmuz-ağustos var, bizim için en değerli aylar. Karlılıklarımızın çok büyük kısmını bu aylarda yapıyoruz. Resort otelciliğin can damarı olan iki ay önümüzde. Ben eylül-ekim aylarının da iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.

UZAY KONGRESİ VE COP 31

Antalya'nın ekim ayında Uzay Kongresi, kasım ayında dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan İklim Konferansı COP 31'e ev sahipliği yapacağını kaydeden AKTOB Başkanı, "Bunun da çok ciddi anlamda sezonu uzatacağını düşünüyorum. COP 31 bittikten sonra 26 Kasım'da 16'ncısını düzenleyeceğimiz resort kongremiz var. Turizmin en önemli etkinliği diyebiliriz. Bütün bunları peş peşe sıraladığımızda sezonun biraz uzayacağını ama zor bir dönemi atlattığımızı söyleyebiliriz" diye konuştu.

KASIM SONUNA KADAR BÜYÜK YOĞUNLUK

Uzay Kongresi'nin yaklaşık 15 bin üzerinde katılımcıyla Avrupa'nın ve dünyanın sayılı kongrelerinden biri olduğunu ifade eden Kaan Kavaloğlu, "Belek ve bölgesinde çok ciddi doluluk imkanı sağlayacak. Kongre biter bitmez Almanya'da güz dönemi denilen Herzfeuer'in tatil dönemi var. Sonra üçüncü haftada Hollandalıların, dördüncü haftada Belçikalıların tatil dönemi var. Hemen sonrasında da COP 31'in başlangıcı var. Dolayısıyla ekim ayının başlangıcından kasım ayı üçüncü haftasına kadar yoğun bir doluluk yaşayacağız. Buna da hazırlıklıyız" dedi.

DÜNYA LİDERLERİ ANKARA VE ANTALYA'DA

COP 31 döneminde Antalya'nın çok sayıda devlet başkanını ağırlayacağını ifade eden Kavaloğlu, "Antalya'mız bu anlamda dünyanın göz bebeği olacak kasım ayında. Bu toplantıların başarıyla geçmesinin sonrasında bununla ilgili birçok konferans, çevresel etkinlik ülkemizde ve Antalya'da yapılacak. Hemen önümüzdeki günlerde Ankara'da başlayacak olan NATO zirvesi çok önemli. Orada da devlet adamlarını ağırlayacağız. Bütün bunlar ülkemizin dünyada göz önünde olmasını sağlayacak etkinlikler" dedi.

ANTALYASIZ VE TÜRKİYESİZ TURİZM MÜMKÜN DEĞİL

Bu dönemde yakıt fiyatlarının yükselmesinin uçak maliyetlerinde ve paket fiyatlarında bir nebze pahalılığa yol açtığını aktaran Kavaloğlu, "Paket fiyatlarının yükselmesinin sebebi otellerin fiyatlarını yükseltmesi değil, tam tersine otellerin fiyatları geçen seneye göre daha dengeli gidiyor. Bunun sebebi savaş hali diyebiliriz aslında. Bunun etkileri Avrupa'da halen devam ediyor. Ekonomik etkinliği de devam edecek gibi gözüküyor. Bunu dengeleyebilecek gücümüz var. Antalyasız ve Türkiyesiz bir dünya turizmini düşünmemiz mümkün değil" dedi.