Antalya, Uterus Nakil Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Antalya, Uterus Nakil Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Akdeniz Üniversitesi, 2025'te Uluslararası Uterus Nakil Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

04.10.2024 13:17
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu yıl İsveç'te düzenlenen Uluslararası Uterus Nakil Kongresi'ne 2025'te ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsveç'te gerçekleştirilen 4. Uluslararası Uterus Nakil Kongresi'ne Türkiye'yi temsilen Rektör Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ve Prof. Dr. Selen Doğan katıldı.

Türk bilim insanları, dünyadaki ilk başarılı rahim nakli ve kullanılan cerrahi teknikler, dünyada ilk kez Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından uygulanan "revizyon venöz interpozisyon" cerrahisiyle ilgili bilgi sundu. Özkan ve ekibinin yayımladığı bilimsel makaleler ve tecrübe paylaşıldı.

Toplantıda Uluslararası Uterus Nakil Derneği (ISUTx) yönetim kurulunca, bir sonraki toplantının Ekim 2025'te Antalya'da yapılmasına karar verildi.

Rektör Prof. Dr. Özkan, seneye 5. Uluslararası Uterus Nakil Kongresi'nin dünyada ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Organizasyonun yüzlerce bilim insanının katılacağı uluslararası önemli bir kongre olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Bu kongrede İsveç, Amerika, Almanya, Hindistan, Japonya ve Singapur gibi birçok ülkeden bilim insanını ağırlayacağız. Bilimde bir yol açmak, ilk taşları döşemek çok zordur. Biz de 'Özkan tekniği' ile dünyada ilk rahim naklini gerçekleştirerek bu rahimle ilk gebeliğe sahip olduk. Dokuzuncu yılın sonunda Derya, bebeğini kucağına aldı. Sonra biz ikincisini yaptık. İsveç ekibi bizi ziyarete geldi ve hemen 7 hastaya nakil yapıldı. Amerika ve Almanya bizi takip etti. 2011'de deneysel bir olguydu ama şu an 100'ün üzerinde kadına rahim nakli yapıldı. Bir kısmının 2 çocuğu oldu."

Kaynak: AA

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