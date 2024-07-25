Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat'ta yangın sonrası yeşeren alanları gezdi

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Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet, Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan ve günlerce süren orman yangınının ardından yeşeren alanları gezdi.

Dikmen, Yukarıışıklar ve Tilkiler mahallerinde incelemelerde bulunan Şahin'e, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve kurum müdürleri eşlik etti.

Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangınının Manavgat'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde başladığını hatırlattı.

Yangının başladığı gün hava sıcaklığının 41 derece ve nemin yüzde 10 olduğunu vurgulayan Şahin, saatte 55 kilometrenin üzerinde esen poyrazla bir yangın fırtınasının oluştuğunu dile getirdi.

Yangından geniş bir coğrafyanın etkilendiğini belirten Şahin, "O günden itibaren 10 gün içerisinde Akseki'den Gazipaşa'ya kadar bu çok geniş coğrafyada 40'ın üzerinde yangın arka arkaya oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük yangını, yangınlar serisini biz 10 gün içerisinde Antalya'da yaşadık. 60 bin hektarın üzerinde bir alan maalesef yandı. Bu yangınlarda 7 vatandaşımız, ikisi bizim personelimiz olmak üzere vefat etti. Çok sayıda mahallemiz boşaltıldı. Evlerimiz, ahırlar yandı. Bu büyük felaket 10 gün sonra, büyük fedakarlıklarla ancak söndürülebildi." ifadelerini kullandı.

Şahin, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Coğrafya hızla kendini toparlıyor"

Aradan geçen 3 yılda orman teşkilatının bölgede önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Antalya'nın muhteşem coğrafyası, iklimi çok hızlı bir şekilde kendini toparlamaya başlamış. 60 bin hektarın yaklaşık yarısında 5,1 milyon fidan dikilmiş. Bunların 600 bininde de yangına dirençli, yapraklı, zakkum, harnup gibi türler dikildi. Kalanları da kızılçamdan oluşuyor. Dikilen 5,1 milyon fidana doğa da belki onun 2 katı kadar eklemiş. Böylece 60 bin hektarın tamamının yeşerdiğini ve doğada o kötü günlerden çok az anı kaldığını görüyoruz. Coğrafya hızla kendini toparlıyor. Maalesef kayıplarımızı geri getiremeyiz ama eksiklerimizi, hasarlarımızı hızla tamamlıyoruz."

Şahin, bölgede ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Kayıpların hızla tamamlandığını vurgulayan Şahin, "Bölgede 900'ün üzerinde ev yapıldı. Yüzlerce köy konakları, camiler, ahırlar yapıldı. Sadece 100 kadar inşaat devam ediyor. Bunlarda da bir takım yer sorunlarından kaynaklanan gecikmeler yaşandı. Onun dışındaki evleri, ahırları teslim ettik. Vatandaşlarımız buralarda şu anda yaşıyorlar. Bu hasarların hepsini tamamladık ve kendilerine teslim ettik. Bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Öte yandan bu yıl da kentte tüm zamanların en sıcak mayıs ve haziran ayının yaşandığına dikkati çeken Şahin, çok sayıda yangınla karşılaştıklarını ancak etkili ve hızlı müdahaleyle büyük alanların zarar görmediğini belirtti.

Şahin, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının yeniden artacağının altını çizerek, vatandaşlara dikkatli ve bilinçli davranmaları konusunda uyarıda bulundu.