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Antalya Valisi Şahin, trafik sorununa çözüm önerilerini açıkladı - Son Dakika
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Antalya Valisi Şahin, trafik sorununa çözüm önerilerini açıkladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki trafik sorununu çözmek için alt ve üst geçitler, çoklu kavşaklar yapılması gerektiğini belirtti. Turizm kenti Antalya'da artan trafik yoğunluğu ve toplu ulaşım sorunları, turistlerin de ortak şikayeti haline geldi. Antalya-Alanya otoyolu projesiyle sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Antalya Valisi Şahin, trafik sorununa çözüm önerilerini açıkladı
03.01.2024 - 10:35,
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ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, havalimanından oteline 4 saatte gidemeyen turistle, evden işe, işten eve giderken saatlerce trafikte olan vatandaşın ortak şikayeti trafik sorunuyla ilgili çözüm önerilerini açıkladı. Vali Şahin, "Alt ve üst geçitler, çoklu kavşaklar yapılması lazım. Antalya'nın trafik sorunu öyle hemen çözülecek, kolay bir mesele değil. Antalya'nın en büyük meselesi" dedi.

Turizm kenti Antalya'da artan trafik yoğunluğu ve toplu ulaşım sorunları bir süredir vatandaşın en çok dert yandığı konu oldu. TÜİK verilerine göre Antalya'da 2023 yılının ekim ayı sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 432 bin 636'ya ulaştı. Bu araçların 661 bin 299'u otomobil olarak kaydedildi. Özellikle kent içindeki trafik sorunuyla ilgili Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi çözüm için geniş çaplı toplantılar yaptı.

TURİST 4 SAATTE HAVALİMANINDAN OTELE GİDEMİYOR

Trafik sorunu, kente turist olarak gelenlerin de ortak şikayet konusu oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turistlerin en çok Antalya Havalimanı'ndan otellerine giderken yolda geçirdikleri uzun sürelerden dert yandığını söyledi. Yavuz, Almanya Berlin'den 3,5 saatte Antalya Havalimanı'na gelen turistin, konaklayacağı Manavgat, Alanya, Gazipaşa'daki otellere 4 saatte gidemediğinden şikayetçi olması üzerine, sorunu çözmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği'nden destek istediklerini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı da hazırladığı Antalya- Alanya otoban projesiyle sorunu çözmeyi hedefliyor.

Vali Hulusi Şahin, kent içi trafik sorununu ortadan kaldırmak için gerçekleştirecekleri projeleri Demirören Haber Ajansı'na açıkladı. Vali Şahin, trafikle ilgili sorunlarla kendilerinin de sıkça karşılaştığını söyledi. Trafik sorununu çözmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Şahin, "Bu sorunla bizler de karşılaşıyoruz. Yılda 25 milyon misafir ağırlayan kentte bu sorunlar doğal. Ancak buna çözüm bulmamız lazım kısa zamanda" dedi.

Antalya-Alanya otoyolu projesinin hazine garantisi verilmesiyle yakın zamanda başlayacağını belirten Vali Şahin, "Antalya-Alanya otoyolu devreye girince bu yakınmaların tamamı bitecektir. 122 kilometrelik yüksek kaliteli bir otoyol kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.

'ÇOKLU KAVŞAKLAR YAPILMASI LAZIM'

Vali Şahin, kent içi ulaşımla ilgili yapılan ve üzerinde çalışılan projelerle ilgili de bilgiler verdi. Özellikle araçlar için yapılan alt ve üst geçitlerde trafik sıkışıklığı olduğunu söyleyen Vali Şahin, "Olabildiği kadar detaylı çalıştık. Alt ve üst geçitler, çoklu kavşaklar yapılması lazım. Bazıları tıkanmış, bazıları da yavaş ilerliyor. Kısa sürede mesafe katedeceğimizi düşünüyoruz. Karayollarının yapması gereken bazı kavşaklar var. Bunları çalıştık. Darboğazları aşacağımızı düşünüyorum. En kısa zamanda birkaç inşaata başlayacağımıza inanıyorum. Antalya'nın trafik sorunu öyle hemen çözülecek kolay bir mesele değil. Antalya'nın en büyük meselesi" diye konuştu.

Vali Şahin, kent içindeki trafik ışıklarını da yeniden elden geçireceklerini ve birkaç dokunuşla büyük farklar oluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Antalya Valisi Şahin, trafik sorununa çözüm önerilerini açıkladı - Son Dakika


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