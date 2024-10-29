Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

29.10.2024 14:50
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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende, Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinde vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıldır huzur ve güven adası olarak mevcudiyetini muhafaza ettiğini söyledi.

Bu büyük başarının sırrının Cumhuriyet'in kurucu değerlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde yükseldiği temel felsefede gizli olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kurucu değerler, İstiklal Harbi'ni büyük zaferle tamamlayan, bu zafer üzerine irfanla yeni devleti inşa eden, o büyük ve şanlı neslin, kurucu babalarımızın eseridir." dedi.

Şahin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını da kınayarak şunları ifade etti:

"Bundan bir hafta kadar önce hepimizin gurur kaynağı. Bu coğrafyada özgürce yaşamamızın garantisi olan milli savunma sanayimizin göz bebeği bir kuruluşumuza TUSAŞ'ımıza bölücü teröristler hain bir saldırı yapıldı. 5 vatan evladını yitirdiğiniz bu alçak saldırıdan hemen sonra çalışma arkadaşlarını şehit veren mühendislerimizin dünyaya haykırışı manidardır; 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz.' Biz de buradan Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan haykırıyoruz. Türkiye düşmanlarına ve onların içimizdeki işbirlikçilerine inat daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Bölücülere inat, daha çok birleşeceğiz. Birleştikçe güçleneceğiz. Bir ve büyük olacağız."

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Muğla

Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın, Valilik makamında tebrikleri kabulüyle başlayan program Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende, Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, bugünün, insanlığın yeryüzündeki hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin en onurlu temsilcilerinden biri olan milletin küllerinden yeniden doğuşu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün lider dehasının tüm dünya tarafından kabul görmesini sağlayan muhteşem bir bağımsızlık mücadelesinin sonucunda bin bir güçlükle, acıyla elde edilmiş büyük bir zafer olduğunu belirten Akbıyık, Cumhuriyetin halkın kendi kendini yönetmesi ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması ilkesine dayandığını dile getirdi.

Törende Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi.

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in zorlu bir mücadele sonucu inşa edildiğini söyledi.

Türk milletinin esarete ve dayatmalara rıza göstermediğini vurgulayan Erin, "Türk milleti, istiklal ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış ve ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kurmuştur. Cumhuriyet'in ilanı, yalnızca bir rejim değişikliğinden ibaret değildir. Cumhuriyet, aynı zamanda milletimizin iradesine ve istiklaline sahip çıktığı, hürriyet ve adaletin teminat altına alındığı, yeni bir devrin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Törende, Vali Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları ve tören birliklerini selamladı.

Etkinlik, tören geçişinin ardından sona erdi.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için gençlerin yorulmadan, yılmadan çok çalışmaları gerektiğini belirterek, "Asla unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında yükselmeye devam edecektir." dedi.

Tören mehteran, cimnastik ve halk oyunları gösterisi ile yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

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