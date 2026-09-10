Antalya yöresel lezzetleri COP31'de 'Atıksız Mutfak' ile dünyaya sunulacak - Son Dakika
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Antalya yöresel lezzetleri COP31'de 'Atıksız Mutfak' ile dünyaya sunulacak

Antalya yöresel lezzetleri COP31\'de \'Atıksız Mutfak\' ile dünyaya sunulacak
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Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de kentin yöresel lezzetleri, zirve alanındaki kiosklarda 'Atıksız Mutfak' konseptiyle liderlere ve ziyaretçilere sunulacak. Şiş köfte, piyaz, kabak tatlısı ve balık çeşitleri, 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen zirvede ikram edilecek.

ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31'de, kentin yöresel lezzetleri dünyaya tanıtılacak. Zirve alanında kurulacak kiosklarda Antalya piyazı, şiş köfte, kabak tatlısı ve balık çeşitleri, 'Atıksız Mutfak' konseptiyle liderler ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere sunulacak.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı'nın (Conference of the Parties) 31'inci toplantısı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

EXPO ALANI COP31'E DÖNÜŞÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dönem başkanı olduğu COP31, Antalya'da 2016 yılında EXPO için özel olarak inşa edilen EXPO 2016 Antalya alanında gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca altyapı ve üstyapılara yönelik inşa çalışmalarının hızla devam ettiği 'EXPO 2016 Antalya' alanının ismi de 'COP31 Alanı' olarak değiştirildi.

ANTALYA LEZZETLERİ DÜNYAYA TANITILACAK

Blue Zone ve Green Zone olarak iki bölgeye ayrılan yaklaşık 1200 dönümlük alanda Antalya'nın tanıtımına yönelik özel planlamalar da yapılıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Restoran, Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği kurucu üyesi Tahsin Fettahoğlu, COP31 alanında Antalya'nın yöresel lezzetlerinin de ziyaretçilere sunulacağını açıkladı.

'ATIKSIZ MUTFAK' KONSEPTİ

Dünyanın dört bir yanından 100-150 bin arasında ziyaretçi ile 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanının katılımının beklendiği COP31 için hazırlık yaptıklarını belirten Fettahoğlu, "Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ile Gastronomi Platformu, Antalya'nın yerel markaları olarak bizlere verilen kiosklarda 9-20 Kasım tarihleri arasında bütün ziyaretçilerimize Antalya'nın yerel lezzetlerini 'Atıksız Mutfak' adı altında sunacağız. Mutfaklarımızda sıfır atık şeklinde hazırlayacağımız Antalya'nın yerel lezzetleri şiş köfte, piyaz, kabak tatlısı, balık çeşitlerini devlet başkanları ve misafirlere sunacağız" dedi.

1200 DÖNÜMLÜK COP31 ALANI

COP31'in düzenleneceği yaklaşık 1200 dönümlük alan, 'Blue Zone' ve 'Green Zone' olarak ikiye ayrılıyor. Blue Zone'da daha çok liderler ve üst düzey katılımcıların etkinlikleri, Green Zone'da ise sivil toplum örgütlerinin katılacağı etkinlikler gerçekleştirilecek. Yaklaşık 526 bin metrekarelik Blue Zone'da mevcut 16 bin 500 metrekarelik kalıcı yapıya ilave olarak 36 bin 800 metrekare kalıcı ve yaklaşık 110 bin metrekare geçici yapı inşa edilerek, toplam yapı alanı 163 bin metrekareye ulaşacak. Toplam 582 bin metrekarelik Green Zone'da ise mevcut 45 bin metrekare kalıcı yapıya ilave olarak 44 bin metrekare geçici yapı inşa edilecek.

LİDERLER BELEK VE KUNDU'DA KONAKLAYACAK

COP31 kapsamında ayrıca 1500 araç kapasiteli VIP otopark, 5 bin araçlık açık otopark, 400 araç kapasiteli otobüs park alanı ve bir heliport için çalışmalar devam ediyor. Organizasyona günlük 100 bin ziyaretçi, yaklaşık 120 devlet başkanı ve 400'ün üzerinde bakan düzeyinde katılımcı beklenirken, 11 günlük süreçte Antalya ekonomisinde yaklaşık 2 milyar dolarlık hareketlilik öngörülüyor. COP31'e katılacak liderlerin Belek ve Kundu bölgesindeki otellerde konaklaması planlanırken, hangi liderin hangi otelde kalacağına ilişkin çalışmaların da büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Antalya, Ekonomi, Güncel, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya yöresel lezzetleri COP31'de 'Atıksız Mutfak' ile dünyaya sunulacak - Son Dakika

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