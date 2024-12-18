Anten Tamiri Sırasında Düşerek Hayatını Kaybeden Genç, Toprağa Verildi - Son Dakika
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Anten Tamiri Sırasında Düşerek Hayatını Kaybeden Genç, Toprağa Verildi

Anten Tamiri Sırasında Düşerek Hayatını Kaybeden Genç, Toprağa Verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde anten tamiri yapan 25 yaşındaki Kadir Aratlı, 4 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Genç adam, Bergama ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

18.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:43
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde anten tamiri için çıktığı 4 katlı binanın çatısından düşüp, hayatını kaybeden Kadir Aratlı (25), Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Aratlı, 6 gün önce kiraladığı dairenin televizyon antenini tamir etmek için 4 katlı binanın çatısına çıktı. İddiaya göre, Aratlı bu sırada mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Aratlı, kurtarılamadı.

Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 10 gün önce işe başladığı belirtilen Kadir Aratlı için bugün Bayındır ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner ve yakınları katıldı. Aratlı, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anten Tamiri Sırasında Düşerek Hayatını Kaybeden Genç, Toprağa Verildi - Son Dakika

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