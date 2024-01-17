Antidepresan Kullanımı Türkiye\'de Yüzde 75 Arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "2013 yılında 37 milyon 258 bin 388 kutu olan antidepresan kullanımı, yüzde 75 oranında artarak 2023 yılında 65 milyon 451 bin 831 kutuya çıktı. Son 10 yılda, ilaç tüketimi 28 milyon 193 bin 443 kutu arttı. Ekonomik kriz ortamında asgari ücretle geçinmeye çalışan; her gün gelen zamlar sonrası, fahiş faturalar, ev kirası, mutfak masraflarıyla bunalıma giren, geleceğinden kaygı duyan vatandaş antidepresan kullanımına yönlendi. Vatandaş yarınını göremiyor ve gelecekten ümitsiz. İktidar, vatandaşın psikolojisini bozdu" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Eczacı Burhanettin Bulut, Türkiye'de son 10 yılda kullanılan antidepresan kullanımını raporlaştırdı ve konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

"TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI, HER YIL GİDEREK BOZULUYOR"

"Toplumun ruh sağlığı, her yıl giderek bozuluyor. Antidepresan kullanımındaki artış, halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaştı. 2013 yılında 37 milyon 258 bin 388, 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225, 2015 yılında 43 milyon 467 bin 736, 2016 yılında 45 milyon 134 bin 854, 2017 yılında 48 milyon 226 bin 812, 2018 yılında 49 milyon 43 bin 763, 2019 yılında 49 milyon 857 bin 89 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964, 2021 yılında 59 milyon 641 bin 14, 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998, 2023 yılında 65 milyon 451 bin 831 kutu antidepresan ilaç kullanıldı. 2023 yılı, bir önceki yılla karşılaştırıldığında antidepresan ilaç kullanımında kutu bazında yıllık yüzde 6 oranında artış yaşandı.

"2013 YILINDA 37 MİLYON 258 BİN 388 KUTU OLAN ANTİDEPRESAN KULLANIMI, YÜZDE 75 ORANINDA ARTTI"

2013 yılında 37 milyon 258 bin 388 kutu olan antidepresan kullanımı, yüzde 75 oranında artarak 2023 yılında 65 milyon 451 bin 831 kutuya çıktı. Son 10 yılda, ilaç tüketimi 28 milyon 193 bin 443 kutu arttı. Ekonomik kriz ortamında asgari ücretle geçinmeye çalışan; her gün gelen zamlar sonrası, fahiş faturalar, ev kirası, mutfak masraflarıyla bunalıma giren, geleceğinden kaygı duyan vatandaş antidepresan kullanımına yönlendi.

"2023 YILINDA 65 BUÇUK MİLYON KUTU ANTİDEPRESAN KULLANILDI"

2022 yılında 61 milyon 870 bin 998 kutu antidepresan ilaç kullanırken bu rakam 2023 yılında, 3 milyon 580 bin 833 kutu artarak 65 milyon 451 bin 831 kutuya çıktı. Antidepresan ilaçlar 2023 yılında ciro bazında bir önceki yıla kıyasla da 1 milyar 524 milyon 954 bin 918 TL artış gösterdi. 2022 yılında antidepresanlara ödenen para 1 milyar 715 milyon 496 bin 757 TL iken 2023 yılında bu rakam 3 milyar 240 milyon 451 bin 675 TL oldu. 1 önceki yıla oranla ciro bazında artış yüzde 89.

"İKTİDAR VATANDAŞIN PSİKOLOJİSİİN BOZDU"

2023 yılı Dünya Mutluluk Endeksi'nde Türkiye 137 ülke arasında 106'ncı. Ekonomik kriz, maaşların enflasyon karşısında her gün erimesi, rekor kıran işsizlik vatandaşın psikolojisini bozdu. Vatandaşın alım gücü eridi; borçlar aldı başını gitti. İktidar, vatandaşı tanzim satışlara, ucuz ekmek kuyruklarına muhtaç etti. Yıllarca prim ödeyen emekliye reva görülen maaş 10 bin TL oldu. Maaşların kuşa dönmesiyle ayın sonunu getiremeyen işçi, memur, emekli kara kara düşünüyor. Vatandaş yarınını göremiyor ve gelecekten ümitsiz. İktidar, vatandaşın psikolojisini bozdu."