AP'den Rusya'da Putin'le görüşen Macaristan Başbakanı Orban'a kınama - Son Dakika
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AP'den Rusya'da Putin'le görüşen Macaristan Başbakanı Orban'a kınama

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna için barış misyonu çerçevesinde Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a sert eleştiriler yönelten ve kınayan tasarıyı kabul etti. Tasarı, Orban'ın AB'yi temsil etmediğini vurgulayarak AB Sözleşmeleri ve ortak dış politikasının ihlali olduğunu belirtti. Kararda ayrıca, Orban'ın sözde barış misyonunun ardından Rusya'nın Ukrayna'daki Ohmatdyt Çocuk Hastanesi'ne saldırdığı hatırlatıldı. Karar, Ukrayna'nın bağımsızlığına ve uluslararası tanınan sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne olan desteği teyit etti ve AB'ye, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırım politikalarının devam ettirilmesi ve genişletilmesi çağrısı yaptı.

17.07.2024 21:42
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- AP'den Rusya'da Putin'le görüşen Macaristan Başbakanı Orban'a kınama

PARİS - Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna için barış misyonu çerçevesinde Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a sert eleştiriler yönelten ve kınayan tasarıyı kabul etti.

Avrupa Parlamentosu Macaristan Başbakanı Viktor Orban aleyhinde bir tasarıyı kabul etti. Ukrayna'ya olan desteği teyit eden ve Ukrayna için barış misyonu çerçevesinde Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Orban'ı kınayan tasarı, 495 parlamenterin desteğiyle kabul edildi. Oylamada 137 parlamenter aleyhte oy kullanırken, 47'si de çekimser kaldı.

Tasarı metninde, "Avrupa Parlamentosu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Federasyonu'na yaptığı son ziyareti kınar, kendisinin bu ziyaret sırasında Avrupa Birliği'ni temsil etmediğini vurgular ve bunun AB Sözleşmeleri ve ortak dış politikasının, bilhassa da samimi işbirliği ilkesinin açık bir ihlali olduğunu belirtir" ifadeleri kullanıldı.

"AP, bu ihlale Macaristan'a yönelik yaptırımlarla cevap verilmesi gerektiğini düşünmekte"

Macaristan Başbakanı Orban'ın AB'nin pozisyonlarını ihlal ederken AB'yi temsil edemeyeceği vurgulanan kararda, "Avrupa Parlamentosu, bu ihlale Macaristan'a yönelik yaptırımlarla cevap verilmesi gerektiğini düşünmekte ve Macaristan Başbakanı'nın sözde barış misyonunun hemen ardından Rusya'nın bu çabaların ne denli yersiz olduğunu gösterir şekilde Kiev'deki Ohmatdyt Çocuk Hastanesi'ne saldırdığını hatırlatmaktadır" denildi.

Kararda, Orban'ın barış misyonunun Ukrayna yönetimi tarafından şüpheyle karşılandığı ifade edilerek, AB'nin Ukrayna Devlet Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından sunulan barış formülüne olan desteği ifade edildi.

Macar muhalifler destek vermedi

AP'deki tasarıya Macaristan'daki muhalif partilerden Tisza mensubu parlamenterler destek vermedi. Merkez sağ yönelimli partiden yayınlanan açıklamada, "Viktor Orban'ın yanlış politikaları nedeniyle Macaristan'ı cezalandıran bir tasarıya destek veremezdik" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalistler ve Demokratlar grubunun Başkanı Iratxe Garcia Perez ise, "Orban, Avrupa Birliği'ni küçük düşürmek, kimsenin bilmediği bir barış planı olduğunu iddia etmek ve Rus yayılmacılığını teşvik etmek için Putin'le görüştü" dedi.

Ukrayna'ya destek teyit edildi

Yeni seçilen Avrupa Parlamentosu'nun Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin resmi pozisyonunu da ilk kez ortaya koyan karar, aynı zamanda Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve uluslararası tanınan sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne olan desteği teyit etti. Kararda AB'ye, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırım politikalarının devam ettirilmesi ve genişletilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel AP'den Rusya'da Putin'le görüşen Macaristan Başbakanı Orban'a kınama - Son Dakika

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