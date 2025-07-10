Apollon Tapınağı'na Gece Müze Deneyimi - Son Dakika
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Apollon Tapınağı'na Gece Müze Deneyimi

10.07.2025 11:40
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Didim'deki Apollon Tapınağı, gece müzeciliğiyle ziyarete açılıyor. Özel ışıklandırmalarla büyüleneceksiniz.

Aydın'ın Didim ilçesinde antik dönemin "kehanet merkezi" Apollon Tapınağı, gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerine yeni bir deneyim sunacak.

Hisar Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin içinde kalan Apollon Tapınağı'nda 1905'ten itibaren Alman arkeologlar tarafından devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024'ten bu yana Milet Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor.

Antik dönemin "kehanet merkezi" olarak öne çıkan, İyon tarzında yapılmış dünyanın üçüncü büyük tapınağı olarak bilinen Apollon Tapınağı, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında gece müzeciliğine adım attı.

Tapınakta ışıklandırmalar ve yürüyüş güzergahlarının çoğu tamamlandı. Tapınağa gün batımı sonrası gelmek isteyenler, özel ışıklandırmaların altında, kahinlerin mitolojik hikayelerine tanıklık edebilecek.

Milet Müzesi Müdür Vekili Arife Aslan, AA muhabirine, tapınak alanında çevre düzenlemesini yaptıklarını söyledi.

Ziyaretçileri daha konforlu karşılamak adına çalışma yürüttüklerini ifade eden Aslan, "Yaklaşık 7 aydır yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Yürüyüş yolumuz tamamlandı. Sadece merdivenler kısmı kaldı ve orasını da bitirmiş olacağız. Karşılama merkezinin inşası bitmek üzere. 2-3 hafta içerisinde ziyaretçilerimizle buluşturmayı umut ediyoruz. Burada yıllık yaklaşık 130-150 bin arasında değişen bir ziyaretçi sirkülasyonumuz var. Gece müzeciliğiyle ziyaretçi sayımızın artmasını bekliyoruz." dedi.

Tapınağın aydınlatılmasının farklı tonlarda olacağı bilgisini paylaşan Aslan, bu konuda da son aşamaya geldiklerini kaydetti.

Apollon Tapınağı'nın her zaman etkileyici olduğunu dile getiren Aslan, "Apollon Tapınağı görkemi ışıklandırmayla ayrı bir havaya bürünecek. Bu kadar büyük boyutlu olup ayakta kalan ender eserlerden biri. Aslında bu aydınlatmalarla algılama biçimi biraz daha değiştirilecek. Yani misafirlerimiz biraz daha görkemli bir alanda dolaşacak." ifadelerini kullandı.

Tapınağın tarihiyle ilgili bilgi veren Aslan, geçmişinin milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyor olmasının Apollon'u ender yapan özelliklerden biri olduğuna işaret etti.

Apollon Tapınağı'nın Efes Artemis Tapınağı ile aynı dönem yapıldığını aktaran Aslan, "Mimari açıdan benzerlikleri neredeyse aynı. Strabon, ünlü coğrafyacı ve tarihçi. Tapınağı ziyaret ettiği zaman buradaki sütunlardan o kadar çok etkileniyor ki, eserine 'sütun ormanları içerisinde yer alan bir tapınak' kaydı düşüyor." diye konuştu.

"Didim'deki kahinlere danışıyorlardı"

Tapınağın antik döneminin kehanet merkezi olduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Mısır Firavunu, meşhur Lidya Kralı Kroisos ve Perslilere kadar birçok kralın yapacakları eylemlerde, çıkacakları savaşlarda Didim'deki kahinlerine danıştığını yazıtlardan biliyoruz. Ayrıca tapınağın var olabilmesi için büyük bağışlara ihtiyacı vardı. Büyük bağışlarda genelde çevre devletlerden gelen yüklü altınlar, yüklü hediyeler ya da kutsal hediyelere bağlıydı ve çevre kentlerdeki krallar hatta Mısır firavunu Neko'nun bile buraya zırhını bağışladığını yazıtlardan biliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Apollon Tapınağı'na Gece Müze Deneyimi - Son Dakika

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